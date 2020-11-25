 В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей торгового центра | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей торгового центра

Одна из жертв тяжело ранена. Полиция подозревает нападавшую в симпатиях к "Исламскому государству".

Торговый центр Manor в Лугано, где произошло нападение

Торговый центр Manor в Лугано, где произошло нападение

По данным полиции, во вторник днем, 24 ноября, 28-летняя гражданка Швейцарии напала на двух женщин в торговом центре Manor в Лугано в кантоне Тессин. Она тяжело ранила одну из посетительниц, ударив ее ножом в горло. Как сообщает dpa, нападавшая уже была известна полиции, она задержана.

"Я услышала крики и обернулась. Я увидела женщину на полу в луже крови", - сказала одна из очевидцев произошедшего изданию "La Regione". По предварительным данным, нападавшая схватила одну из жертв за шею в то время, как ударила вторую ножом. Как уточнили в полиции, угрозы для жизни серьезно пострадавшей нет. Вторая жертва получила легкие травмы.

По информации местных СМИ, перед атакой подозреваемая в терроризме украла нож из отделения товаров для дома. Очевидцы сообщают, что во время атаки она кричала, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство". Женщину остановила пара посетителей, схвативших ее за волосы и удерживавших до прибытия полиции.

Прокуратура расценивает произошедшее как "атаку, совершенную, предположительно, по террористическим мотивам". Связано ли это происшествие с предположительным терактом в сентябре, пока не установлено. Тогда в результате нападения в кебабной погиб 29-летний португалец.

После теракта в Вене в начала ноября, в результате которого погибли четыре человека, полиция Швейцарии также приведена в повышенную готовность. Канцлер Австрии Себастиан Курц осудил произошедшее вчера нападение и выразил Швейцарии солидарность.

Смотрите также:

  • Полиция на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Гессенский город Ханау в Германии стал местом кровавой бойни

    Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям. В результате были убиты три человека.

  • Ханау, машина скорой помощи на месте преступления

    Теракт в Ханау

    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

  • Полицейские на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция быстро вышла на след преступника

    Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р. - 43-летний житель Ханау, гражданин Германии. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

  • Криминалисты работают на месте преступления

    Теракт в Ханау

    В машине предполагаемого преступника найдены патроны

    По данным полиции, Тобиас Р. имел разрешение на владение охотничьим оружием. В машине предполагаемого преступника обнаружены патроны.

  • Полицейские в Ханау

    Теракт в Ханау

    Полиция провела масштабную операцию

    На помощь коллегам из Гессена прибыли полицейские из Баварии. Следствие считает, что речь идет о преступнике-одиночке.

  • Свечи на месте преступления в Ханау

    Теракт в Ханау

    Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств

    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

    Теракт в Ханау

    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек и премьер-министр Гессена Фолькер Буффье

    Теракт в Ханау

    Президент ФРГ Штайнмайер: "Акт террористического насилия"

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 20 февраля в Ханау назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". "Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул глава государства.

  • Люди с плакатом против фашизма на улице в Ханау

    Теракт в Ханау

    Траурные митинги памяти погибших

    Не только в самом Ханау, но и в десятках других городов вечером в четверг, 20 февраля, прошли траурные митинги в память о жертвах преступления.

  • Минута молчания во время открытия кинофестиваля Берлинале

    Теракт в Ханау

    Минута молчания на кинофестивале Берлинале

    70-й Берлинский международный кинофестиваль в четверг, 20 февраля, открылся минутой молчания в память о погибших в Ханау. Как написали организаторы фестиваля в специальном заявлении, "Берлинале выступает против насилия и расизма".

  • Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зееховер и министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт на пресс-конференции

    Теракт в Ханау

    МВД ФРГ признало стрельбу в Ханау терактом

    "Преступление в Ханау - это однозначно расистски мотивированный террористический акт", - заявил глава ведомства Хорст Зеехофер на состоявшейся 21 февраля пресс-конференции в Берлине. Министр заверил, что по всей стране будет усилена работа полиции, чтобы предотвратить действия возможных преступников-подражателей.

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 05:28

Теракт в Вене: почему Австрия стала мишенью для исламистской атаки?

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Исламистский террор во Франции: как бороться с фейками? Европа в фокусе  

Пять лет после теракта в "Батаклане": рассказывает очевидец  

Реклама

Самые читаемые

В Шотландии сделали бесплатными гигиенические продукты для женщин  

Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус  

Комментарий: Передай соседу флаг - протест в Беларуси меняет тактику  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно