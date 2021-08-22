В Швейцарии рассчитали самое точное значение числа π

Сотрудники Высшей школы прикладных наук швейцарского Граубюндена назвали самое точное на сегодня значение числа π. Оно содержит 62,8 млрд знаков после запятой. Об окончании расчетов вуз сообщил 16 августа, однако немецкие СМИ обратили внимание на эту новость лишь утром в понедельник, 23 августа. На определение этого числа у участников исследования ушло менее 140 дней.
Для сравнения: самое точное значение числа π до этого момента имело после запятой "всего лишь" 50 млрд знаков. На его нахождение с помощью специальной компьютерной программы y-cruncher у ее оператора, американца Тимоти Малликана ушло более 303 дней. Результат вычислений был объявлен им 29 января 2020 года.
По словам ученых из Высшей школы прикладных наук Граубюндена, смысл их исследования состоял не в том, чтобы назвать максимально точное значение числа π, но в том, чтобы найти способ его вычисления.
Бесконечное число π
Число π, было известно еще древним грекам. Оно равно примерно 3,14 и показывает, во сколько раз длина окружности больше ее диаметра. Это иррациональное число, то есть цифрам после запятой нет предела. При этом они не складываются в повторяющиеся блоки. Как сообщили швейцарские учены, последние пока известные цифры числа π выглядят так: 7817924264.
Всемирный день числа π отмечается 14 марта. Если записать эту дату на американский манер, получится: 3.14.
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Большой палец вместо мизинца
При пальцевом счете немцы начинают с большого пальца, далее следует указательный. Причем рука сначала складывается в кулак, а затем разгибаются палец за пальцем. Если в ресторане захотите заказать еще одну кружку пива, сделайте жест, в русском варианте означающий "класс", официант вас поймет.
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Четное или нечетное количество цветов дарить? Немцы не придают этому значения. Две гвоздики в вазочке они не воспримут как дурной знак. Для небольшого букета флористы выбирают нечетное количество. В пышных букетах цветов может быть и 8, и 10, и 20. 12 роз - классика на День св. Валентина.
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Числа и суеверия
В Германии многие считают число 13 невезучим и боятся пятницы 13-го. Хотя, по данным страховщиков, в этот день происходит меньше ДТП, чем в остальные пятницы. Фразой "Часы бьют 13" ("Jetzt schlägt's aber 13!") немцы выражают возмущение или удивление. Но число 13 также называют "пекарской дюжиной" (Bäckerdutzend): вместо положенного вы получаете бонус - например, 13-ю булочку вместо 12-ти.
Автор: Татьяна Вайнман