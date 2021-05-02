 Швейцарский производитель поездов опасается шпионажа со стороны ″Трансмашхолдинга″ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2021

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Европа

Швейцарский производитель поездов опасается шпионажа со стороны "Трансмашхолдинга"

Швейцарский производитель поездов и трамваев Stadler опасается, что российская железнодорожная компания "Трансмашхолдинг" получит его ноу-хау, проводя техобслуживание составов в Германии.

Мужчина в маске фотографирует поезд Flirt производства швейцарской компании Stadler

Поезд Flirt производства компании Stadler

В швейцарской компании Stadler, занимающейся производством железнодорожных составов и трамваев, высказали опасения, что ее закрытая информация может попасть в руки российскому конкурирующему предприятию "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Об этих подозрениях в воскресенье, 2 мая, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.

Угроза промышленного шпионажа появилась, когда британская железнодорожная компания GoAhead оформила договор на проведение техобслуживания ее составов производства Stadler и Siemens немецкой "дочкой" предприятия ТМХ, указывает издание.

Для проведения техобслуживания поездов компания ТМН строит железнодорожное депо в городе Лангвайд близ Аугсбурга в Германии. "Мы наблюдаем за этой ситуацией с тревогой", - отмечает представитель компании Stadler, подчеркивая, что технические ноу-хау - это главный капитал предприятия.

Реакция компании ТМХ 

"Особенно угрожающе выглядит тот факт, что речь идет о компаниях-конкурентах из России, которые стремятся попасть на европейский рынок и при этом могут получить доступ к нашим секретным технологиям", - указал представитель Stadler, отказавшись от дальнейших комментариев.

Согласно публикации в Welt am Sonntag, российская компания настаивает на предоставлении ей руководства по проведению техобслуживания поездов Stadler. "Это обычная практика в железнодорожной индустрии, и мы хотим подчеркнуть, что эти документы не содержат никаких технических схем, которые позволили бы воспроизвести конструкцию поезда", - такими словами прокомментировали подозрения в шпионаже в компании "Трансмашхолдинг".

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    Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов


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