Швейцарский производитель поездов опасается шпионажа со стороны "Трансмашхолдинга"

В швейцарской компании Stadler, занимающейся производством железнодорожных составов и трамваев, высказали опасения, что ее закрытая информация может попасть в руки российскому конкурирующему предприятию "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Об этих подозрениях в воскресенье, 2 мая, сообщило немецкое издание Welt am Sonntag.
Угроза промышленного шпионажа появилась, когда британская железнодорожная компания GoAhead оформила договор на проведение техобслуживания ее составов производства Stadler и Siemens немецкой "дочкой" предприятия ТМХ, указывает издание.
Для проведения техобслуживания поездов компания ТМН строит железнодорожное депо в городе Лангвайд близ Аугсбурга в Германии. "Мы наблюдаем за этой ситуацией с тревогой", - отмечает представитель компании Stadler, подчеркивая, что технические ноу-хау - это главный капитал предприятия.
Реакция компании ТМХ
"Особенно угрожающе выглядит тот факт, что речь идет о компаниях-конкурентах из России, которые стремятся попасть на европейский рынок и при этом могут получить доступ к нашим секретным технологиям", - указал представитель Stadler, отказавшись от дальнейших комментариев.
Согласно публикации в Welt am Sonntag, российская компания настаивает на предоставлении ей руководства по проведению техобслуживания поездов Stadler. "Это обычная практика в железнодорожной индустрии, и мы хотим подчеркнуть, что эти документы не содержат никаких технических схем, которые позволили бы воспроизвести конструкцию поезда", - такими словами прокомментировали подозрения в шпионаже в компании "Трансмашхолдинг".
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Автор: Клаус Ульрих, Максим Филимонов