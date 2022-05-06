 В Швейцарии на фабрике Nespresso найдено полтонны кокаина | Новости из Германии о Европе | DW | 06.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Швейцарии на фабрике Nespresso найдено полтонны кокаина

Наркотики обнаружены в мешках для кофе. Их стоимость оценили в 50 млн долларов.

Мешкуи с кокаином

В Швейцарии на фабрике Nespresso обнаружено более 500 килограммов кокаина в мешках для кофе, сообщила полиция кантона Фрибур в пресс-релизе, обнародованном в пятницу, 6 мая. Стоимость найденного оценивается более чем в 50 миллионов долларов.

В полиции сообщили, что компания Nespresso сама обратилась в правоохранительные органы после того, как при разгрузке работники обнаружили вместо кофе вещество белого цвета. Контейнеры с наркотиками прибыли из Бразилии. Чистоту кокаина в полиции оценили в 80 процентов. По данным правоохранительных органов, груз предназначался для европейского рынка.

Самое крупное изъятие кокаина в истории Европы произошло в Германии в 2021 году. Тогда полиция обнаружила партию весом 16 тонн. Одновременно в Бельгии было изъято еще семь тонн кокаина.

Смотрите также:

  • Инфографика: потребление каннабиса в Европе

    Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?

    Марихуана в списке легких наркотиков

    Марихуана в 2021 году остается самым распространенным легким наркотиком в Европе. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, почти 30 процентов взрослых европейцев несмотря на все запреты, хотя бы раз в жизни употребляли каннабис. При этом, согласно отчету ООН, доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40 процентов.

  • Инфографика: употребление каннабиса в Германии

    Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?

    Употребление марихуаны в ФРГ - не преступление?

    В немецком языке за курение марихуаны или гашиша отвечает глагол kiffen. Причем в ФРГ употребление этих наркотиков в определенных дозах не является преступлением. По некоторым данным, потребление каннабиса среди молодежи в возрасте 18-26 лет за последнее время увеличилось в три раза.

  • Инфографика: доля каннабиса в наркопреступлениях в ФРГ

    Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?

    COVID-19 наркобаронам не помеха

    Объем запрещенного оборота наркотиков в Европе оценивается примерно в 30 млрд евро. И пандемия коронавируса не оказала на него существенного влияния. При этом марихуана продолжает лидировать в полицейской статистике. Выявлены случаи, когда в погоне за прибылью дилеры смешивали некачественную марихуану с опасными синтетическими каннабиноидами. Адская смесь стала причиной десятков смертей.

  • Инфографика: зарегистрированные полицией наркопреступления в Германии

    Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?

    Преступность растет за счет потребителей

    В Германии в последнее время замечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Но абсолютное большинство из них приходится на потребление, а не на продажу. Политики и эксперты предлагают декриминализовать потребление легких наркотиков, переведя их из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений. Это позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 26:28

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе" (26.11.2018)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021)  

Опиум и марихуана: как выживают афганские крестьяне (23.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Как в Казахстане реагируют на обвинения в притеснении русскоязычных  

Украинские власти показали интервью с "бабушкой с флагом"  

71-й день войны России против Украины: главные события  