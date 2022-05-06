В Швейцарии на фабрике Nespresso найдено полтонны кокаина

В Швейцарии на фабрике Nespresso обнаружено более 500 килограммов кокаина в мешках для кофе, сообщила полиция кантона Фрибур в пресс-релизе, обнародованном в пятницу, 6 мая. Стоимость найденного оценивается более чем в 50 миллионов долларов.

В полиции сообщили, что компания Nespresso сама обратилась в правоохранительные органы после того, как при разгрузке работники обнаружили вместо кофе вещество белого цвета. Контейнеры с наркотиками прибыли из Бразилии. Чистоту кокаина в полиции оценили в 80 процентов. По данным правоохранительных органов, груз предназначался для европейского рынка.

Самое крупное изъятие кокаина в истории Европы произошло в Германии в 2021 году. Тогда полиция обнаружила партию весом 16 тонн. Одновременно в Бельгии было изъято еще семь тонн кокаина.

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