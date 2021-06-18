В Шпревальде - время огурцов (фото)

Унтершпревальд • Бранденбургский регион Шпревальд - места плодородные. Особой славой пользуются маринованные и соленые огурцы, которые здесь производят. Как сообщает информационное агентство dpa, уже на следующей неделе местные фермеры начнут сбор урожая этого года.

Каждый сезон в Шпревальде заготавливают около 32 тысяч тонн огурцов, большую часть из которых здесь же сразу и консервируют. Шпревальдские огурцы (Spreewälder Gurken) являются защищенным географическим названием, как, например, шварцвальдская ветчина или кельнское пиво - кёльш. Для туристов и любителей деликатесов в Шпревальде есть даже специальный Огуречный велосипедный маршрут протяженностью 260 километров.

Огурцы и полеты. Фотографии

Огуречный сезон приближается

"Огуречный борт" в Шпревальде. Фото из архива

Во время уборки на полях используют особенные передвижные платформы - так называемые "огуречные борта" (Gurkenflieger). Трактора тянут эти специальные прицепы со скоростью примерно один метр в минуту - достаточно, чтобы рабочие успевали срывать поспевшие плоды. Делают они это, лежа на животе. Огуречные рейсы совершают свои "полеты" над Шпревальдом на 30-сантиметровой высоте.

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