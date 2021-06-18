В Шпревальде - время огурцов (фото)

Унтершпревальд • Бранденбургский регион Шпревальд - места плодородные. Особой славой пользуются маринованные и соленые огурцы, которые здесь производят. Как сообщает информационное агентство dpa, уже на следующей неделе местные фермеры начнут сбор урожая этого года.
Каждый сезон в Шпревальде заготавливают около 32 тысяч тонн огурцов, большую часть из которых здесь же сразу и консервируют. Шпревальдские огурцы (Spreewälder Gurken) являются защищенным географическим названием, как, например, шварцвальдская ветчина или кельнское пиво - кёльш. Для туристов и любителей деликатесов в Шпревальде есть даже специальный Огуречный велосипедный маршрут протяженностью 260 километров.
Огурцы и полеты. Фотографии
Огуречный сезон приближается
"Огуречный борт" в Шпревальде. Фото из архива
Во время уборки на полях используют особенные передвижные платформы - так называемые "огуречные борта" (Gurkenflieger). Трактора тянут эти специальные прицепы со скоростью примерно один метр в минуту - достаточно, чтобы рабочие успевали срывать поспевшие плоды. Делают они это, лежа на животе. Огуречные рейсы совершают свои "полеты" над Шпревальдом на 30-сантиметровой высоте.
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Вкусные сувениры из Германии
Подарки на любой вкус
Некоторое время назад мы рассказали о типичных немецких сувенирах вроде часов с кукушкой, оставив на потом подарки, которые можно съесть или выпить. Сейчас пришел их черед. Выбор редакции сделан на основе списка продуктов, получивших в ЕС сертификаты и знаки соответствия традиционных региональных деликатесов (g.U или g.g.A). В нем сейчас насчитывается около сотни наименований из Германии.
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкий сыр
Начнем с немецких сыров. Может быть, они не так знамениты, как французские или швейцарские, но и в Германии есть чем порадовать сыроманов. Знак сертификации региональных продуктов Евросоюза выдан на восемь сортов, в том числе - на сыр из горного региона Альгой (Allgäuer Bergkäse), гольштейнский тильзитер (Holsteiner Tilsiter) и полупрозрачный сыр - гессенский хандкезе (Hessischer Handkäse).
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Вкусные сувениры из Германии
Мясные деликатесы
Самую известную немецкую ветчину делают в Шварцвальде, причем, уже почти 300 лет! Сертификат ЕС, защищающий название Schwarzwälder Schinken, здешние производители получили в 1997 году. Пару лет назад они даже открыли Музей шварцвальдской ветчины. Среди других назовем также окорок на кости из Вестфалии (Westfälischer Knochenschinken) и окорок по-крестьянски из Гольштейна (Holsteiner Katenschinken).
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкие колбасы
Всего же в этом списке значится сейчас полтора десятка региональных мясных продуктов из Германии. Например, кровяная колбаса с кусочками жира из Рейнской области (Flönz), твердая копченая колбаса из Айхсфельда (Eichsfelder Feldgieker), нюрнбергские сосиски для жарки (Nürnberger Rostbratwürste) или изображенная на фотографии тюрингская кровяная или красная колбаса (Thüringer Rotwurst).
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Вкусные сувениры из Германии
Овцы из пустоши
Географические знаки присвоены также пяти животноводческим регионам Германии, вернее - производимому там мясу: баранине из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidschnucke) и Дипхольца (Diepholzer Moorschnucke), баварской говядине (Bayerisches Rindfleisch), мясу луговых волов из Вюртемберга (Weideochse vom Limpurger Rind) и швабской свинине (Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch).
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Вкусные сувениры из Германии
Баварский брецель
Следующий пункт программы - хлеб насущный, вернее - баварский крендель (Bayerische Brezel). Пекут их повсюду в Германии, но знак регионального деликатеса присвоен тем, которые делают в Баварии - там, где их когда-то придумали. Аппетитные брецели, конечно же, были на столах, когда летом 2015 года здесь принимали участников саммита "большой семерки".
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Вкусные сувениры из Германии
Пумперникель
Немецкие пекарни производят более 300 сортов хлеба. Например, история ржаного пумперникеля из Вестфалии (Westfälischer Pumpernickel) насчитывает свыше четырехсот лет. В печи он должен находиться почти сутки. Часто продается в жестяных банках и может долго храниться. Он полезен и ускоряет пищеварение. Правда, название в переводе с вестфальского наречия означает "пукающий Николай"...
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкое пиво
Колбасой, сыром и хлебом запаслись. Теперь можно и нужно подумать о пиве. Географические знаки на данный момент получило восемь традиционных видов этого напитка и пивных регионов. Среди них кельнский кёльш (Kölsch), баварское пиво - в целом (Bayerisches Bier) и для Октоберфеста - в частности (Oktoberfestbier), а также пиво дортмундское (Dortmunder Bier) и пиво бременское (Bremer Bier).
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Вкусные сувениры из Германии
Соленые огурчики
Солеными огурцами никого не удивишь, но в Германии есть особые огурцы почти с культовым статусом - Spreewälder Gurken, из главной немецкой огуречной кадушки - Шпреевальда. Этого регион, славящийся живописными каналами, называют "Немецкой Венецией". Его влажная и богатая гумусом почва идеально подходит для выращивания огурцов, а традиции промышленного консервирования зародились в середине XIX века.
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкая горчица
Доподлинно неизвестно, в какой именно сорт горчицы был вынужден окунуться ведущий этого телешоу, проигравший пари, но первую немецкую горчицу ABB-Senf или Düsseldorfer Mostert начали выпускать в Дюссельдорфе в 1726 году и делают здесь до сих пор. Кстати, традиционный керамический бочонок с буквами ABB, инициалами владельца фирмы, даже попал на один из натюрмортов Винсента Ван Гога.
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Вкусные сувениры из Германии
Немецкий сидр
Бутылка вина - подарок распространенный. В Германии выбор большой, например, из подвалов мозельских или баденских виноделов. Однако знак соответствия ЕС присвоили пока лишь яблочному вину из Гессена (Hessischer Apfelwein). Ebbelwoi, как его называют во Франкфурте-на-Майне, подают в таких традиционных кувшинах. Здесь этот местный сидр является настоящим народным напитком.
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Вкусные сувениры из Германии
Зеленый соус
Задержимся ненадолго во Франкфурте, где есть еще один интересный региональный продукт из европейского списка - традиционный зеленый соус (Frankfurter Grüne Soße). Готовят его свежим из семи трав. Семена этих трав можно привезти в подарок вместе с рецептом. На фотографии - огуречник. Также в состав соуса входят кервель, кресс-салат, петрушка, малая кровохлебка, кислый щавель и шнитт-лук.
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Вкусные сувениры из Германии
Сады и огороды
Раз уж зашла речь о дарах садов и огородов, отметим, что знак соответствия ЕС в Германии имеет почти два десятка овощей и фруктов, вернее - регионов их возделывания. Среди них - этот лук со звучным названием хёри бюлле (Höri Bülle) с Боденского озера, несколько районов выращивания спаржи - Абенсберг, Борнхайм и Шробенхаузен, а также картофель из Люнебургской пустоши (Lüneburger Heidekartoffeln).
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Вкусные сувениры из Германии
Льняное масло
Льняное масло считается очень важным продуктом для здоровья благодаря большому количеству ценных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Один из традиционных регионов его производства в Германии - Лаузиц (Lausitz), он же Лужица. Лужицкое льняное масло (Lausitzer Leinöl) входит не только в список деликатесов Саксонии, но и получило знак регионального соответствия ЕС.
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Вкусные сувениры из Германии
Марципан из Любека
В конце подборки - сладкое на десерт. Начнем с лакомств из марципана, которые в Германии традиционно производят в Любеке (Lübecker Marzipan). Такой сладкий ключ здесь подготовили к открытию музея Ганзы, в котором участвовала Ангела Меркель. В Европу рецепт марципана попал с Востока. Им восхищались еще Фома Аквинский и Боккаччо. В Любек секреты приготовления привезли, кончено же, ганзейские купцы.
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Вкусные сувениры из Германии
Ахенские пряники
Говорим "Ахен", подразумеваем "пряники" (Aachener Printen). Считается, что в этом древнем немецком городе они появились в XV веке, а секрет их приготовления привезли сюда медных дел мастера из соседних регионов, расположенных на территории современной Бельгии. Эти пряники считаются традиционным лакомством на Рождество, но выпускают и продают их здесь круглый год.
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Вкусные сувениры из Германии
Нюрнбергские имбирные пряники
Пряников в Германии делают много разных, но помимо ахенских в Евросоюзе зарегистрировано географическое название еще только одного вида - имбирных пряников из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen). Впервые они упоминаются в конце XIV века. В 1487 году перед праздником Вознесения Господня император Фридрих III раздавал здесь такие пряники со своим профилем детям, что тоже нашло отражение в хрониках.
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Вкусные сувениры из Германии
Дрезденский штолен
Рождественский кекс из Дрездена (Dresdner Christstollen) также является зарегистрированной в Евросоюзе географической маркой. Производят эти кексы вручную на местных предприятиях, входящих в специальное объединение. Первое письменное упоминание датировано 1474 годом, но в нем речь шла о постной выпечке. Использовать масло для его приготовления папа римский разрешил саксонцам в 1491 году.
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Вкусные сувениры из Германии
Бременский кекс
Этот немецкий город знаменит не только музыкантами, но и своими бременскими кексами (Bremer Klaben) - местным вариантом штоленов. Готовят их из тяжелого дрожжевого теста, добавляя обильно изюм и сухофрукты в соотношении один к одному. Обязательными ингредиентами являются также кардамон, цедра лимона, ваниль и миндаль. Штолены катают вручную, а для бременских кексов используются специальные формы.
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Вкусные сувениры из Германии
Баумкухен из Зальцведеля
Такие пироги выпекают во многих местах Германии - слой за слоем на вращающемся валике. Разрез напоминает годовые кольца деревьев, отсюда название баумкухен (Baumkuchen), то есть буквально - "дерево-пирог". Первый немецкий рецепт был записан в 1450 году. В Средние века подавали на свадьбах патрициев. В список ЕС включен пирог, который выпекают в городе Зальцведель (Salzwedeler Baumkuchen).
Автор: Максим Нелюбин