В Северной Ирландии полиция применила водометы против протестующих

В столице Северной Ирландии Белфасте вечером в четверг, 8 апреля, вновь произошли уличные столкновения с полицией, участники которых бросали в блюстителей порядка камни и "коктейли Молотова". В ответ полицейские впервые за несколько лет применили водометы и пригрозили использовать пластиковые пули.

По данным британского издания Guardian, предыдущим вечером пластиковые пули уже применялись. Министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг призвала прекратить насилие, обвинив в нападениях на полицейских "националистическую молодежь". С призывом прекратить беспорядки выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега Михол Мартин.

Беспорядки в Белфасте

Беспорядки в столице Северной Ирландии, в которых участвуют молодые люди из протестантской и католической частей города, продолжаются уже около недели. Как сообщает Associated Press, в уличных толпах, вступающих в стычки с полицией, заметны даже дети в возрасте 12-13 лет. Накануне, 7 апреля, погромщики сожгли рейсовый автобус. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа. За несколько ночей столкновений были ранены около 55 полицейских.

Ночные улицы Белфаста

Одним из поводов к началу беспорядков стали похороны участвовавшего в террористической деятельности бывшего члена группировки "Ирландская республиканская армия", в которых принимали участие высокопоставленные политики из католической проирландской партии "Шинн фейн". Решение прокуратуры не привлекать их к ответственности за нарушение мер по борьбе с коронавирусом вызвало недовольство протестантов, лояльных к властям в Лондоне. Помимо этого, хрупкая стабильность в регионе была поколеблена выходом Великобритании из ЕС.

Десятилетия межобщинного конфликта

Северная Ирландия прошла через три десятилетия межобщинного конфликта, в результате которого более 3500 человек погибли, около 50 000 пострадали. Противостояние центральных британских властей и местных национальных организаций, представлявших католическое население, было вызвано спором касательно статуса региона.

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