 В Северной Ирландии полиция применила водометы против протестующих | Новости из Германии о Европе | DW | 09.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Северной Ирландии полиция применила водометы против протестующих

Участники беспорядков в Белфасте бросали в полицейских камни и "коктейли Молотова". В ответ полиция применила водометы. За несколько дней пострадали более 50 полицейских.

Участники беспорядков в Белфасте стреляют в полицию, используя фейерверк

Участники беспорядков в Белфасте "стреляют" в полицию, используя фейерверк

В столице Северной Ирландии Белфасте вечером в четверг, 8 апреля, вновь произошли уличные столкновения с полицией, участники которых бросали в блюстителей порядка камни и "коктейли Молотова". В ответ полицейские впервые за несколько лет применили водометы и пригрозили использовать пластиковые пули.

По данным британского издания Guardian, предыдущим вечером пластиковые пули уже применялись. Министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг призвала прекратить насилие, обвинив в нападениях на полицейских "националистическую молодежь". С призывом прекратить беспорядки выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега Михол Мартин.

Беспорядки в Белфасте

Беспорядки в столице Северной Ирландии, в которых участвуют молодые люди из протестантской и католической частей города, продолжаются уже около недели. Как сообщает Associated Press, в уличных толпах, вступающих в стычки с полицией, заметны даже дети в возрасте 12-13 лет. Накануне, 7 апреля, погромщики сожгли рейсовый автобус. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа. За несколько ночей столкновений были ранены около 55 полицейских.

Участники беспорядков в Белфасте подожгли мусор на улице

Ночные улицы Белфаста

Одним из поводов к началу беспорядков стали похороны участвовавшего в террористической деятельности бывшего члена группировки "Ирландская республиканская армия", в которых принимали участие высокопоставленные политики из католической проирландской партии "Шинн фейн". Решение прокуратуры не привлекать их к ответственности за нарушение мер по борьбе с коронавирусом вызвало недовольство протестантов, лояльных к властям в Лондоне. Помимо этого, хрупкая стабильность в регионе была поколеблена выходом Великобритании из ЕС.

Десятилетия межобщинного конфликта

Северная Ирландия прошла через три десятилетия межобщинного конфликта, в результате которого более 3500 человек погибли, около 50 000 пострадали. Противостояние центральных британских властей и местных национальных организаций, представлявших католическое население, было вызвано спором касательно статуса региона.

Смотрите также:

  • Демонстранты в Лондоне празднуют Брекзит

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Противники Евросоюза добились своего

    С 1 февраля 2020 года Великобритания больше не является членом Евросоюза. Соединенное Королевство состояло в этом интеграционном объединении 47 лет. Оно вышло из него спустя три с половиной года после референдума, на котором с небольшим перевесом победили те, кто, как сказано на транспарантах этих ликующих в Лондоне демонстрантов, никогда больше не хочет подчиняться правилам ЕС.

  • Британские депутаты прощаются с Европарламентом

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Британцы покинули структуры ЕС

    Великобритания вышла из Евросоюза и отозвала из его органов своих представителей в соответствии с соглашением, которое в декабре 2019 года одобрил новоизбранный парламент в Лондоне. Европейский парламент ратифицировал его в конце января и стоя исполнил по-английски песню "Старая дружба", прощаясь с 73 британскими депутатами. Противники "Брекзита" среди них были в шарфах с надписью "Всегда едины".

  • Грузовики покидают паром в английском порту Дувр

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Общий рынок на 11 месяцев

    Политический развод состоялся, но в экономических взаимоотношениях ничего не изменилось. Двустороннее соглашение предусматривает переходный период до 31 декабря 2020. В ходе этих 11 месяцев Великобритания остается членом общего внутреннего рынка Евросоюза. Поэтому грузовики с товарами из стран ЕС пока продолжают покидать паромы в английском порту Дувр без таможенного досмотра и уплаты пошлин.

  • Борис Джонсон с рыбой

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Нужен договор о торговле и рыболовстве

    До конца 2020 года Брюсселю и Лондону надо выработать соглашение о торговле. Будет ли она полностью свободной, беспошлинной зависит, в частности, от достижения компромисса в области рыболовства. Британские рыбаки голосовали за "Брекзит" и поддерживают премьера Бориса Джонсона (второй слева) в надежде, что конкурентам с материка запретят промысел у берегов страны, но им самим сохранят рынок ЕС.

  • Мишель Барнье и Урсула фон дер Ляйен

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Брюссель выдвинул четкие условия

    Для француза Мишеля Барнье, отвечающего в ЕС за переговоры с Лондоном, договоренность о рыболовстве - условие для заключения торгового соглашения. Глава Еврокомиссии (правительства Евросоюза) немка Урсула фон дер Ляйен хочет сохранить беспошлинный товарообмен, но настаивает на соблюдении британцами ряда строгих норм ЕС в области экологии или прав работников, чтобы обеспечить честную конкуренцию.

  • Дональд Трамп и Борис Джонсон

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Трамп предлагает договор с США

    "Когда Соединенное Королевство избавится от оков", оно сможет заключить "большое торговое соглашение" с США, заявлял Дональд Трамп, предвкушая "Брекзит". Британо-американская зона свободной торговли могла бы стать альтернативой и одновременно преградой для договора ЕС-Великобритания. Если Джонсон к концу 2020 года его с Брюсселем не заключит, будет "жесткий Брекзит": торговлю обложат пошлинами.

  • Электромобиль BMW i3 на фоне моста Тауэр в Лондоне

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Введение пошлин вызовет рост цен

    От введения таможенных пошлин пострадают экспортеры и потребители. В Великобритании подорожают и станут менее конкурентоспособными, к примеру, немецкие автомобили, испанские овощи или итальянская одежда. А, скажем, британские поставщики комплектующих могут потерять заказчиков в ЕС, потому что товар не только вырастет в цене, то и начнет поступать с перебоями из-за очередей на таможне.

  • Плакат на границе Ирландии и Северной Ирландии против границы

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Северная Ирландия: проблема границы

    Одной из ключевых проблем при разработке договора о "Брекзите" был вопрос: если зоны свободной торговли не получится, как избежать границы между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия, чтобы не усиливать в ней сепаратистских тенденций. Договорились оставить регион во внутреннем рынке Евросоюза, но под контролем британской таможни. Такая конструкция чревата конфликтами.

  • Демонстрация в Глазго сторонников независимости Шотландии

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Шотландия хочет в ЕС

    "Брекзит" вызвал усиление сепаратистских настроений в крупнейшей автономной части Соединенного Королевства - Шотландии. На референдуме в 2014 году 55 процентов ее жителей еще высказались против независимости, но выход Великобритании из ЕС кардинально изменил ситуацию: шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, а потому требуют, как на этой демонстрации в Глазго, нового всенародного голосования.

  • Фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают проход российских военных кораблей

    2020: "Брекзит" длиною в год

    Великобритания останется союзником

    Евросоюз не может быть заинтересован в политическом и экономическом ослаблении Великобритании. Ведь эта ядерная держава является, как и большинство стран ЕС, членом НАТО и останется важным союзником при охране европейских рубежей, в том числе морских. На снимке: фрегат и самолеты британских вооруженных сил сопровождают в 2017 году проход российских военных кораблей.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:24

Северная Ирландия: конфликт католиков и протестантов

Контекст

Выборы в Ирландии: успех радикалов и проблемы коалиции

На досрочных выборах в парламент Ирландии у трех партий-конкурентов примерно равные результаты. Это успех для радикалов из "Шинн Фейн", с которыми раньше отказывались сотрудничать.  

Что принесет "Брекзит" в отношения Лондона с Москвой, Киевом и Минском

После переходного периода "Брекзита" Великобритания больше не будет связана обязательствами ЕС, в том числе, в области санкций. DW о том, какими будут последствия для России, Украины и Беларуси.  

Северная Ирландия: конфликт католиков и протестантов

В Северной Ирландии до сих пор сохраняется напряженная ситуация. Традиционный парад Оранжевого ордена усиливает противоречия между протестантами и католиками.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания (04.12.2017)  

Кто и против чего протестует во Франции (07.12.2020)  

Также по теме

Unruhen in Nordirland

Участники беспорядков в Северной Ирландии сожгли автобус 08.04.2021

Британский премьер Джонсон осудил беспорядки в Белфасте. Десятки полицейских ранены. Погромы продолжаются в свете недовольства особым статусом Северной Ирландии после "Брекзита".

Реклама

Самые читаемые

Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной  

Древнейшая деревянная скульптура в мире оказалась еще более старой  

Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно