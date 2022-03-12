В Саудовской Аравии за день казнили 81 человека

В Саудовской Аравии в субботу, 12 марта, смертная казнь была приведена в исполнение в отношении 81 человека. Таким образом, число казненных в стране всего за один день оказалось выше, чем за весь 2021 год. Тогда этот показатель составил 69 человек.

Как сообщают местные СМИ, всех казненных обвиняли в терроризме. Так, государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA пишет, что они были связаны с "Исламским государством", "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями и уже признавались судами страны виновными "в нескольких отвратительных преступлениях". Среди казненных было 73 гражданина Саудовской Аравии, 7 граждан Йемена и один сириец, указывает SPA.

Со своей стороны, правозащитники раскритиковали казни. "Только на прошлой неделе наследный принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. - Ред.) рассказывал журналистам, что хочет модернизировать систему уголовного правосудия Саудовской Аравии, а затем отдал приказ о самой крупной массовой казни в истории страны", - заявила, в частности, базирующаяся в Великобритании правозащитная группа Reprieve.

Реформы уголовного законодательства в Саудовской Аравии

По подсчетам агентства AFP, до 11 марта общее число казненных в Саудовской Аравии с начала 2022 года достигало 11 человек. В последние годы Саудовская Аравия объявила о проведении ряда уголовных реформ, включая мораторий на смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, и отмену порки как формы наказания. В апреле 2020 года королевство также постановило отменить смертную казнь для лиц, осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет.

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

