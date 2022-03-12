 В Саудовской Аравии за день казнили 81 человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Саудовской Аравии за день казнили 81 человека

Число казненных в Саудовской Аравии 12 марта оказалось выше, чем за весь 2021 год. Всех казненных, по данным местных СМИ, обвиняли в связях с террористическими организациями.

Колючая проволока на фоне флага Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии в субботу, 12 марта, смертная казнь была приведена в исполнение в отношении 81 человека. Таким образом, число казненных в стране всего за один день оказалось выше, чем за весь 2021 год. Тогда этот показатель составил 69 человек.

Как сообщают местные СМИ, всех казненных обвиняли в терроризме. Так, государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA пишет, что они были связаны с "Исламским государством", "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями и уже признавались судами страны виновными "в нескольких отвратительных преступлениях". Среди казненных было 73 гражданина Саудовской Аравии, 7 граждан Йемена и один сириец, указывает SPA.

Со своей стороны, правозащитники раскритиковали казни. "Только на прошлой неделе наследный принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. - Ред.) рассказывал журналистам, что хочет модернизировать систему уголовного правосудия Саудовской Аравии, а затем отдал приказ о самой крупной массовой казни в истории страны", - заявила, в частности, базирующаяся в Великобритании правозащитная группа Reprieve.

Реформы уголовного законодательства в Саудовской Аравии

По подсчетам агентства AFP, до 11 марта общее число казненных в Саудовской Аравии с начала 2022 года достигало 11 человек. В последние годы Саудовская Аравия объявила о проведении ряда уголовных реформ, включая мораторий на смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, и отмену порки как формы наказания. В апреле 2020 года королевство также постановило отменить смертную казнь для лиц, осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 03:49

Нефтяная война и ее последствия для России, Саудовской Аравии и США

Контекст

В Казахстане окончательно отменили смертную казнь

С 2004 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. В качестве альтернативы этой мере наказания выступали приговоры о пожизненном заключении.  

В ПАСЕ настаивают на введении Беларусью моратория на смертную казнь

"Европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", - напомнили Минску в ПАСЕ.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Путин проиграл в нефтяной войне с Саудовской Аравией. DW Новости (10.04.2020)  

Война в Йемене и упреки в адрес США, саудитов и ОАЭ: кто такие хуситы и что они хотят на самом деле?  

Реклама

Самые читаемые

Какая опасность подстерегает беженок из Украины в Германии  

Байден подписал меморандум о предоставлении Украине новой военной помощи  

Эксперты по Беларуси обратились с заявлением к политикам Германии  