В Саудовской Аравии за день казнили 81 человека

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Число казненных в Саудовской Аравии 12 марта оказалось выше, чем за весь 2021 год. Всех казненных, по данным местных СМИ, обвиняли в связях с террористическими организациями.
В Саудовской Аравии в субботу, 12 марта, смертная казнь была приведена в исполнение в отношении 81 человека. Таким образом, число казненных в стране всего за один день оказалось выше, чем за весь 2021 год. Тогда этот показатель составил 69 человек.
Как сообщают местные СМИ, всех казненных обвиняли в терроризме. Так, государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA пишет, что они были связаны с "Исламским государством", "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями и уже признавались судами страны виновными "в нескольких отвратительных преступлениях". Среди казненных было 73 гражданина Саудовской Аравии, 7 граждан Йемена и один сириец, указывает SPA.
Со своей стороны, правозащитники раскритиковали казни. "Только на прошлой неделе наследный принц (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. - Ред.) рассказывал журналистам, что хочет модернизировать систему уголовного правосудия Саудовской Аравии, а затем отдал приказ о самой крупной массовой казни в истории страны", - заявила, в частности, базирующаяся в Великобритании правозащитная группа Reprieve.
По подсчетам агентства AFP, до 11 марта общее число казненных в Саудовской Аравии с начала 2022 года достигало 11 человек. В последние годы Саудовская Аравия объявила о проведении ряда уголовных реформ, включая мораторий на смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками, и отмену порки как формы наказания. В апреле 2020 года королевство также постановило отменить смертную казнь для лиц, осужденных за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет.
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С 2004 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. В качестве альтернативы этой мере наказания выступали приговоры о пожизненном заключении.