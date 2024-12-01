В Румынии проходят парламентские выборы

Соцопросы называют фаворитами парламентских выборов в Румынии Социал-демократическую партию и "Альянс за объединение румын".

В Румынии в воскресенье, 1 декабря, проходят парламентские выборы. Около 19 тысяч избирательных участков открылись в 6 утра по местному времени и закроются в 21.00. Голосование за границей началось накануне и будет проходить два дня.

Выборы парламентариев сроком на четыре года проходит по партийным спискам. Порог для прохода партии в парламент составляет 5 процентов. Всего в выборах участвует 31 политическая партия. Соцопросы накануне голосования, результаты которых приводит издание Politico , назвали фаворитом Социал-демократическую партию, партии "Альянс за объединение румын", "Союз спасения Румынии" и Национал-либеральную партию.

В нынешнем парламенте Румынии у социал-демократов есть относительное большинство, недостаточное для формирования однопартийного кабинета. У власти находится коалиционное правительство, образованное с правоцентристской Национал-либеральной партией.

На президентских выборах в Румынии победу одержал националист Джорджеску

На прошлой неделе в Румынии прошли президентские выборы. В первом туре 22,94 процента избирателей отдали голоса за независимого кандидата Кэлина Джорджеску, ранее состоявшего в националистическом "Альянсе за объединение румын". На втором месте - Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии" (19,17%). Третье место с результатом 19,15% занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку.

Конституционный суд Румынии 28 ноября обязал Центральную избирательную комиссию пересчитать результаты первого тура президентских выборов для исключения подозрений в мошенничестве. Таким образом, официальное подтверждение итогов первого тура голосования отложено. Новое заседание Конституционного суда назначено на 2 декабря.