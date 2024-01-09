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В российском Орле беспилотники атаковали нефтебазу

Жан Рофе
9 января 2024 г.

Губернатор Орловской области сообщил о падении двух дронов на объект ТЭК. Telegram-каналы пишут об атаке на нефтебазу.

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Украинский военный запускает дрон (фото из архива)
Украинский военный запускает дрон (фото из архива)Фото: Wolfgang Schwan/AA/picture alliance

В городе Орел, расположенном примерно в 170 километрах от границы России с Украиной, два беспилотных летательных аппарата упали на "объект топливно-энергетического комплекса", сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во вторник, 9 января. Произошло возгорание, которое, по его словам, было "оперативно локализовано".

Чуть позже Клычков добавил, что в результате атаки дронов пострадали три человека - они получили травмы средней тяжести. Двое из них отказались от госпитализации. Губернатор также сообщил, что еще один, третий беспилотник, упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка в Орловской области. Пострадавших, по его словам, нет.

СМИ: Под ударом нефтебаза и энергообъект

Российские Telegram-каналы Mash и 112 пишут, что украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу "Орелнефтепродукт" и что возгорания при этом не произошло. По данным Shot, беспилотник врезался в пустой резервуар. Кроме того, как утверждается, было атаковано здание "Орелэнерго". Там, согласно открытым источникам, находится диспетчерский центр местной энергосистемы.

Министерство обороны РФ днем 9 января отчиталось о нейтрализации восьми украинских беспилотников над Курской и Орловской областями. Кроме того, российское военное ведомство заявило об уничтожении средствами ПВО украинского дрона над Брянской областью. ВСУ эту информацию не комментировали.

Источники "Украинской правды" и "РБК Украины" сообщили, что атаку дронов на Орел организовало Главное управление разведки Минобороны Украины при содействии Минцифры и фонда "Вернись живым".

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