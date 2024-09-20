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В РФ запретили включать "иноагентов" в кадровый резерв

Александра Иванова
20 сентября 2024 г.

Запрет на включение "иноагентов" в кадровый резерв госорганов стал очередным ограничением прав граждан с таким статусом в России.

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Надпись на листе бумаги: "Иноагент" - на спине у мужчины
Фото: DW

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает включать лиц, имеющих статус "иностранного агента", в кадровый резерв государственных органов РФ. Об этом документе, опубликованном на сайте правовых актов РФ, сообщили в пятницу, 20 сентября, несколько русскоязычных СМИ.

Речь идет о внесении изменений в указ №96 от 1 марта 2017 года "Об утверждении положения о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории". Новые правила, вступившие в силу в РФ с момента подписания Путиным указа, запрещают включать "иноагентов", а также лиц, вышедших из российского гражданства либо имеющих гражданство другого государства или вид на жительство за границей, в кадровый резерв для госслужбы.

Ограничение прав россиян со статусом "иноагента"

Онлайн-издание "ОВД-Инфо" напоминает о других ограничениях в правах, коснувшихся россиян в статусе "иноагента": "В ноябре 2022 года Госдума приняла законопроект о ряде ограничений для людей, признанных "иностранными агентами". Среди прочего, "иноагентам" запретили пребывать на государственной и муниципальной службе, работать в органах прокуратуры и военнослужащими по контракту, в органах таможни, ФСИН, СК, ФСБ, СВР". Указ президента РФ от 19 сентября расширяет эти ограничения.

Статус "иностранного агента" существует в России с 2012 года. Присваивать его средствам массовой информации начали с 2017-го, физическим лицам - с 2020 года. По данным "ОВД-Инфо", в начале 2024 года в реестре "иноагентов" в России числились около 760 лиц и организаций.

Единый федеральный кадровый резерв был учрежден в России в январе 2024 года. "Он не упраздняет ведомственные, существовавшие с 2017 года", - напоминает онлайн-издание "Фонтанка".

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