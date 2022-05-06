 Журналист Александр Невзоров заочно арестован в России | Новости из Германии о России | DW | 06.05.2022

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Россия

Журналист Александр Невзоров заочно арестован в России

Дело против Александра Невзорова возбуждено по статье о распространении "фейков" о действиях армии РФ. В настоящее время журналистнаходится за пределами России.

Александр Невзоров

Басманный суд города Москвы выдал заочный ордер на арест известного российского журналиста Александра Невзорова по делу о публичном распространении "фейков" о действиях вооруженных сил России, сообщили в пятницу, 6 мая, сразу несколько российских СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. "В связи с объявлением Невзорова в международный розыск названная мера пресечения избрана на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России", - уточнили в суде.

В конце марта Следственный комитет РФ (СК) возбудил против Невзорова уголовное дело из-за его поста о Мариуполе. В СК заявили, что Невзоров опубликовал в соцсетях "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома", при этом источниками распространения "недостоверных фотографий пострадавших от обстрела мирных граждан" являются украинские СМИ.

В СК напомнили, что министерство обороны России официально объявило о ложности указанных сведений. Позднее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Невзорова. В апреле Александр Невзоров был внесен в реестр "СМИ-иноагентов".

Невзоров находится за пределами России

Комментируя уголовное разбирательство, Невзоров сообщил журналистам, что находится за пределами России. 4 мая МВД РФ объявило Невзорова в розыск. Александр Невзоров - российский журналист, телеведущий и бывший депутат Госдумы (с 1993 по 2007 годы).

Закон об уголовной ответственности за публичное распространение "фейков" о действиях ВС РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 марта. В УК появилась ст. 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Тем, кого суд признает виновными в этом преступлении, грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до 15 лет.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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