В России заблокирован сайт ROAR писательницы Линор Горалик

Роскомнадзор (РКН) заблокировал по требованию прокуратуры сайт онлайн-журнала ROAR (Russian Oppositional Arts Review, "Вестник оппозиционной русскоязычной культуры"), запущенного писательницей Линор Горалик. Об этом сама Горалик написала в соцсетях в воскресенье, 17 июля.

По ее словам, РКН потребовал от провайдера удалить сайт, поскольку он содержит "недостоверную общественно значимую информацию" о войне в Украине, "ее форме, способах ведения боевых действий, а также информацию об атаках на объекты гражданской инфраструктуры, многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, относительно всеобщей мобилизации и другие".

По словам писательницы, которая является издателем и главным редактором ROAR, провайдер сообщил администраторам сайта, что "ничего делать не собирается".

Издание "Новая газета. Европа" отмечает, что доступ ограничивается ко всему сайту ROAR по решению Генпрокуратуры РФ от 15 июля.

Что публикует ROAR

Онлайн-журнал ROAR публикует литературные и художественные высказывания о войне в Украине. На сайте указывается, что предлагаемые читателю "артефакты современной русскоязычной культуры - от стихотворений до партитур, от статей до большой прозы, от объектов веб-дизайна до арт-репродукций, граффити и видеороликов" противостоят "лояльной, сервильной и сливающейся в своем предельном виде с прямой пропагандой официальной культуре, обслуживающей нынешнюю преступную российскую власть".

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