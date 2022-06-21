В России заблокирован сайт британской газеты The Daily Telegraph

В России по требованию Роскомнадзора заблокирован сайт ежедневной британской газеты The Daily Telegraph, сообщил общественный проект "Роскомсвобода" во вторник, 21 июня. Сведения "Роскомсвободы" подтвердил сервис GlobalCheck, согласно которому доступность сайта The Daily Telegraph из России - 0 процентов.

На территории РФ сайт британского издания теперь доступен лишь через VPN. Причиной блокировки послужила статья от 23 февраля, в которой шла речь о военных действиях России на территории Украины.

Активное освещение войны России в Украине

The Daily Telegraph активно освещает войну России в Украине. В частности, 15 июня издание сообщило, что американцы Александр Дрюке и Энди Хюйн, воевавшие на стороне Украины, попали в плен к российским военным. Эти американцы, по данным The Daily Telegraph, входили в состав группы, которая в начале июня в ходе боя к северо-востоку от Харькова столкнулась с превосходящими силами противника.

После начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор стал блокировать сайты независимых российских и иностранных СМИ. Так, регулятор уже заблокировал сайты немецкого таблоида Bild, финской телерадиокомпании Yle, армянской службы "Радио Свобода", Deutsche Welle, Euronews и Delfi.

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