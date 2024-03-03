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В России заблокирован онлайн-словарь жестовых языков

Павел Мыльников
3 марта 2024 г.

Доступ к словарю Spread the sign в РФ ограничен с 19 февраля, выяснила "Роскомсвобода". Причина блокировки неизвестна. На главной странице сайта размещены призывы остановить войну в Украине.

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Женщина разговаривает на жестовом языке
Словарь Spread the sign предлагает выбор из 31 языкаФото: Oleksandr Latkun/imagebroker/IMAGO

В России заблокирован сайт международного словаря жестовых языков Spread the sign. Об этом интернет-издание "Медиазона" пишет в воскресенье, 3 марта. Блокировка произошла еще 19 февраля, отмечает проект "Роскомсвобода". Что именно стало поводом для ограничения доступа к веб-странице, не уточняется.

При выборе русского языка в разделе "Реклама" на главной странице сайта появляется стоп-кадр из вечернего эфира новостей российского Первого канала от 14 марта 2022 года. Тогда сотрудница канала Марина Овсянникова вышла в прямой эфир с антивоенным плакатом. Кроме того, на главную страницу языкового сайта помещено изображение флага Украины с надписью "Остановите войну" на русском и английском языках.

Словарь Spread the sign был запущен в 2006 году как проект некоммерческого объединения "Европейский центр жестовых языков" (European Sign Language Center). Сейчас он предлагает выбор из 31 языка.

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