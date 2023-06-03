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В России заблокировали сайт организации Greenpeace

Ольга Лебедева
11 мин. назад

Блокировку сайта Greenpeace в РФ осуществил "неуказанный госорган". "Роскомсвобода" предполагает, что это сделала Генпрокуратура. Ранее Greenpeace была признана в РФ "нежелательной" организацией.

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Акция протеста Greenpeace в Ленинградской области
Акция протеста Greenpeace в РоссииФото: Peter Kovalev/dpa/TASS/picture alliance

Российские власти заблокировали сайт крупнейшей международной неправительственной экологической организации Greenpeace. Как отмечает в субботу, 3 июня, "Роскомсвобода", "с большой долей вероятности" данное решение приняла Генеральная прокуратура РФ. В реестре запрещенной информации указывается, что сайт экологов заблокирован 2 июня "неуказанным госорганом", а решение об этом было принято днем ранее.

Greenpeace признана "нежелательной" организацией

19 мая Greenpeace была объявлена в России "нежелательной" организацией. "Установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") (Нидерланды) (далее - фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - заявила Генпрокуратура РФ.

В заявлении утверждается, что усилия экологической организации "направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем". В прокуратуре уверяют также, что природоохранная деятельность экологов "фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ". Отдельной строкой отмечено, что после начала войны России против Украины активисты организации "занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции" РФ и "ужесточению санкционных мер".

Greenpeace проработала в России более 30 лет

После объявления организации "нежелательной" в РФ Greenpeace заявила о закрытии российского отделения.

Международная неправительственная экологическая организация была создана в Канаде в 1971 году и имеет представительства в 55 странах. Российское отделение Greenpeace открылось в 1992 году. Согласно информации на сайте, в двух офисах представительства в России - в Москве и Санкт-Петербурге - работали около 100 сотрудников.

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