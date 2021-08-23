 Клеймо ″иноагента″: в реестр попали ″ОВД-Инфо″ и ″Медиазона″ (30.09.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 30.09.2021

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Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

Издание "Медиазона", включенное в реестр так называемых "иноагентов", прекращать работу в РФ не собирается. Не собираются ничего менять и сотрудники оказавшегося в списке проекта "ОВД-Инфо".

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