Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

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Издание "Медиазона", включенное в реестр так называемых "иноагентов", прекращать работу в РФ не собирается. Не собираются ничего менять и сотрудники оказавшегося в списке проекта "ОВД-Инфо".
Подписанты совместного заявления призвали Москву прекратить политические преследования журналистов. Россия пытается закрыть гражданам доступ к независимым СМИ, указывается в документе.
Минюст РФ внес в реестр СМИ - "иноагентов" Ивана Павлова и еще четырех бывших участников "Команды 29". "Российская ЛГБТ-сеть" признана НКО-"иноагентом".
В Турции собираются обязать СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, пройти дополнительную регистрацию и отчитываться в МВД. Какие еще изменения ожидают журналистов?
Без независимых СМИ проводить выборы в России бессмысленно, считает глава германского филиала RSF Кристиан Мир. Он призвал Запад защищать свободу слова при выстраивании отношений с Россией.
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