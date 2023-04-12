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Выпускники в российской школе, фото из архиваФото: DW/E. Barysheva
ПолитикаРоссия

В РФ выпускникам школ разрешили служить в армии по контракту

Сергей Гуща
51 мин. назад

Минобороны сможет заключать контракты на военную службу с выпускниками российских школ. Действовавшие до этого ограничения отменены Госдумой 11 апреля.

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Российское Минобороны сможет заключать контракты с выпускниками школ, достигшими 18 лет. Вместе с введением электронных повесток Госдума во вторник, 11 апреля, незаметно сняла и действовавшие для этого ограничения. Депутаты одобрили поправки в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе", которая определяет правила заключения военного контракта. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Согласно предыдущей версии этой статьи, контракт для службы в армии, Росгвардии, Службе внешней разведки, МЧС, ФСБ и органах государственной охраны мог заключить не служивший по призыву мужчина с 18 лет, который при этом должен окончить среднее специальное учебное заведение. Теперь фраза о гражданах, "получивших среднее специальное образование", из закона вычеркнута.

Принять такую поправку еще прошлым летом предлагал глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. Однако после огласки ее сняли с рассмотрения, и во вступившей в силу версии закона в октябре 2022 года ее не было. В этот раз, как отмечает BBC, поправка о заключении военных контрактов с 18-летними, не окончившими техникум, была одобрена практически единогласно.

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