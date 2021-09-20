В России разработают систему поиска запрещенных изображений в интернете

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр объявил тендер на разработку техзадания для системы поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает газета "Коммерсант".

Система, получившая название "Окулус", будет работать на основе искусственного интеллекта, что, по мнению ведомства, повысит эффективность выявления экстремистских материалов, порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к массовым беспорядкам и самоубийству. Завершить работы следует до 17 декабря, а запустить систему в работу планируется в 2022 году.

По оценке совладельца компании "Ланит-Терком" Владимира Уфнаровского, на которого ссылается "Коммерсант", разработка системы "Окулус" может стоить от десятков до сотен миллионов рублей, ее внедрение обойдется в миллиарды, а обслуживание - в десятки миллионов в год. При этом появление такого инструмента, полагают эксперты, грозит замедлением работы интернета для конечного пользователя. Если через "Окулус" станут пропускать весь интернет-трафик, пользователю придется ждать, пока искусственный интеллект проверит видеоматериалы и изображения.

Роскомнадзор тратит миллионы рублей на системы контроля

Роскомназдор ужесточает контроль за доступной россиянам информацией. По данным "Коммерсанта", ведомство уже заказало за 41,7 млн руб. доработку системы мониторинга телерадиовещания, что позволит эффективнее искать нарушения в ТВ-контенте и радиоэфире. В конце августа было объявлено о закупке "автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в сети" за 41,1 млн руб., а в середине сентября - системы мониторинга сайтов за 58,5 млн руб.

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