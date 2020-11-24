Комментарий: От сбора данных - к электронному контролю за населением

Мы давно привыкли к тому, что российские власти разных уровней пытаются так или иначе следить за вверенным ему населением за его счет. Поэтому очередная госзакупка или тендер в этой сфере, особенно, если сумма его по нынешним временам невелика, вызывает разве что вопрос: "А они этого до сих пор не сделали?".

Именно так можно отнестись и к обновлению в Москве информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности (ИС СТАТС) граждан, о котором написали "Открытые Медиа". За 280 миллионов бюджетных рублей, в которые оценивается начальная цена проекта, система сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на городских объектах, а главное - собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг.

Бонусы для москвичей от ИС СТАТС

В информации о закупке также говорится, что будут оцениваться "лояльность", участие в событиях, нарушения и задолженности. Причем, что означает "лояльность", в документе не поясняется. Диапазон тут широк: от активности использования городских сервисов, включая электронные, до участия в организуемых властями мероприятиях. Да и почему бы не предположить, что будут учитываться и действия со знаком "минус" – например, не только штрафы за парковку, но и появление на антиправительственных акциях.

Александр Плющев

Критики власти много раз упрекали ее в том, что в развитии своих электронных систем они движутся не столько в сторону "умного города", сколько в направлении "социального рейтинга" - системы, применяемой в Китае и отлично описанной в одном из эпизодов сериала "Черное зеркало". Права и возможности, поощрения и наказания в нем определяются системой и зависят от того, насколько пользователь соблюдает диктуемые ему правила. И новые планы мэрии добавляют аргументов сторонникам этой точки зрения.

Коронавирус в помощь "цифровому профилю"

Движение это идет довольно давно, но особый импульс был придан весной 2020 года. Страхи людей легко конвертируются в ограничение их свобод: под предлогом борьбы с терроризмом и криминалом Москва вооружилась мощными системами видеонаблюдения и распознавания лиц, и продолжает наращивать этот потенциал. С приходом эпидемии тенденция усиления слежки за людьми получила мощный толчок. Москва в этом плане была не первой: до нее электронные пропуска на выход из дома ввели в Татарстане и некоторых других регионах.

Главными подопытными для столичной мэрии стали заразившиеся коронавирусом. Их обязывают установить на смартфон мобильное приложение "Социальный мониторинг", которое работает как своего рода виртуальный электронный браслет. Оно не только отслеживает местоположение пользователя, но и требует, чтобы он время от времени отсылал селфи в домашнем интерьере в доказательство соблюдения режима самоизоляции.

За его нарушения с помощью "Социального мониторинга" к лету было выписано штрафов на сумму более 216 миллионов рублей. Как технические, так и социальные аспекты работы приложения вызвали шквал критики невольных его пользователей, а штрафы, в том числе и ошибочно выписанные, оспариваются чуть ли не до сих пор. Тем более, что приложение никуда не делось: его по-прежнему ставят заболевшим коронавирусом.

Продолжение цифрового наступления

Вторую волну коронавируса мэрия Москвы встретила новыми идеями в плане слежки за людьми. Поскольку локдаун объявлять не стали, пока вместо цифровых пропусков обошлось введением регистрации на посещение баров и ресторанов через сервис "Госуслуги" с помощью QR-кодов. То есть пользователь сам обязан сообщать властям, где и когда он побывал. По замыслу авторов, такая система должна уведомлять посетителя о необходимости сдать тест, если обнаружится, что в одно и то же время в том же месте с ним был заразившийся человек.

Интересно, что эта практика сначала вводилась лишь для ночных заведений, но была расширена и на другие, хотя, можно сказать, не сработала, поскольку заболеваемость с ее помощью снизить не удалось. Более того, власти не исключают, что включат в систему регистрации торговые центры и другие места массового скопления. Все это только усиливает подозрения в том, что сбор данных населения делается не только, а возможно, и не столько в целях борьбы с эпидемией.

Власти наступают на приватность по самым разным направлениям. Например, в середине октября стало известно о развертывании в Москве системы мониторинга пассажиропотока: на остановках наземного транспорта будут установлены свыше двухсот комплексов, которые будут собирать уникальные номера мобильных устройств (mac-адреса) и отслеживать по ним движение пешеходов - раньше таким в рекламных целях занимались коммерческие предприятия: от операторов связи до торговых центров.

"Цифровой след" и комплексные решения

Многие такие инициативы в отдельности могут выглядеть вполне безобидно. Ну, подумаешь, обезличенно измеряют пассажиропоток, это ведь может помочь его более рациональному перераспределению, появлению новых маршрутов, остановок, переходов и так далее. Но если все принимаемые в этой сфере меры рассматривать в комплексе, то трудно отделаться от подозрений и опасений.

Составление социальных профилей, основанных на "цифровом следе" горожан, - следующая стадия этого процесса. Через персонализацию данных власти переходят к электронному контролю за гражданами. От которого остается буквально один шаг до манипулирования ими.

В современном мире данные - это деньги, а большие данные - это большие деньги. Тем более, если строить и эксплуатировать системы за счет бюджета, а потом еще и пополнять бюджет штрафами, которые собираются с помощью новых технологий. Есть такое расхожее выражение, ставшее популярным благодаря документальному фильму The Social Dilemma: если вы не платите за товар, то этот товар - вы. Столичные власти существенно продвинулись в развитие этой идеи: пользуясь городскими услугами, горожане платят за них своими налогами. А потом еще своими данными. А затем - штрафами.

Но не только деньги волнуют и без того не бедствующие городские власти. Данные - это влияние. Влияние на массы, влияние на процессы, влияние на отдельных особо важных людей. А влияние - это гигантский ресурс, особенно если большая часть нынешней российской власти, включая президента, ничего не понимает ни в интернете, ни в данных, ни в технологиях.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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