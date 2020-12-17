Google в России вновь оштрафован за отказ фильтровать результаты поиска

Мировой судья Таганского района Москвы в четверг, 17 декабря, оштрафовал американскую корпорацию Google LLC на 3 млн рублей за выдачу в результатах поиска сайтов, доступ к которым в России ограничен. Суд счел корпорацию повторной нарушительницей административной статьи о неисполнении обязанностей оператором поисковой системы. Наказание по ней грозит штрафом от 1,5 до 5 млн рублей.

Роскомнадзор в этот же день сообщил, что продолжит наблюдать за тем, как операторы поисковиков исполняют требования по фильтрации запрещенного в России содержимого интернет-страниц. По сведениям ведомства, Google не удаляет из результатов поиска до 30 процентов "опасного контента".

Google LLC получает в России штраф по подобным основанием уже в четвертый раз. В ноябре 2018 года корпорацию оштрафовали на 500 тысяч рублей, в июле 2019 года - на 700 тысяч, а в августе 2020-го - на 1,5 миллиона.

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