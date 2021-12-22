В России отменяется обязательное прохождение техосмотра

Государственная дума на своем пленарном заседании в среду, 22 декабря, приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного прохождения технического осмотра в России. Соответственно ему, впредь владельцам личных автомобилей и мотоциклов больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту для оформления полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

В отношении коммерческого автотранспорта ничего не меняется

Обязательным техосмотр останется для коммерческого автотранспорта, в том числе такси, автобусов, грузовиков, а также для личного транспорта, используемого в служебных целях. Проходить процедуру нужно будет по-прежнему и владельцам транспортных средств старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Как ожидается, отмена техосмотра напрямую коснется примерно 50 млн автовладельцев в России.

Принят закон об уголовном наказании лихачей

Кроме того, депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об уголовном наказании за опасную езду. Нарушителям правил дорожного движения теперь грозит наказание до двух лет колонии за выезд на встречную полосу или превышение скорости.

Смотрите также:

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Доктор Ноу" (1962): Sunbeam Alpine Convertible Боевые сцены, перестрелки, погони - и суперагент, который из любой ситуации выходит живым и невредимым: Бонд, Джеймс Бонд - как он сам ненавязчиво представляется. Вот уже более 50 лет его невозможно представить без красивых девушек и шикарных автомобилей. На фото - марка Sunbeam Alpine Convertible, которой агент 007 в исполнении Шона Коннери управлял в самой первой картине бондианы.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Шаровая молния" (1965): Aston Martin DB5 Считается, что Aston Martin DB5 - одна из самых знаменитых машин бондианы. В "Шаровой молнии" это авто нашпиговано множеством гаджетов. Два автомобиля были задействованы непосредственно на съемках, а еще два использовались для рекламы.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Живешь только дважды" (1967): Toyota 2000 GT В фильме "Живешь только дважды" действие в основном разворачивается в Японии. Соответственно, секретный агент Джеймс Бонд ездит на японском автомобиле - Toyota 2000 GT. В период с 1967 по 1970 годы была выпущена всего 351 такая модель. В то время ее можно было купить за 2,4 миллиона иен. К счастью, Бонду за нее платить не пришлось.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Бриллианты навсегда" (1971): Ford Mustang Mach I Этот фильм запомнился как очень зрелищным по тем временам автомобильным трюком, так и непростительным огрехом. Бонд (Шон Коннери), уходя от погони на Ford Mustang Mach I, ставит авто на два правых колеса - и преодолевает узкий проезд. Но выезжает из него - на левых колесах. А все потому, что съемки вели два человека. Промах заметили слишком поздно - и решили столь сложную сцену не переснимать.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Живи и дай умереть" (1973): Mini Moke Вообще-то в этом фильме у Бонда (Роджер Мур) нет служебного автомобиля. Только в одной сцене мы видим его за рулем Mini Moke. Не совсем типичное для Бонда авто, но все равно привлекает внимание!

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Человек с золотым пистолетом" (1974): AMS Hornet AMC Hornet в фильме "Человек с золотым пистолетом" - тоже не совсем служебный автомобиль. Бонд (Роджер Мур) похищает его у одного автодилера в Бангкоке и выполняет на нем один из самых легендарных трюков в истории бондианы - прыжок через реку с поворотом на 360 градусов вокруг собственной оси.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Шпион, который меня любил" (1977): Lotus Esprit S1 Наконец-то у Бонда (Роджер Мур) снова настоящий служебный автомобиль: Lotus Esprit S1. Он получает прозвище "Мокрая Нелли", поскольку при необходимости способен трансформироваться в подводную лодку. Под водой Бонд даже может запускать из него зенитные ракеты. Что за чудо-автомобиль!

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Лунный гонщик" (1979): Bentley 1930 В фильме "Лунный гонщик" (в роли Бонда - снова Роджер Мур), действие которого разворачивается в космосе, авто у агента 007 нет, но там показывают оригинальный Bentley 1930. Кстати, именно этот автомобиль был личным транспортом шпиона Бонда по книгам Яна Флеминга. Bentley фигурировал в двух произведениях из цикла про Бонда и затем разлетелся на кусочки во время погони в книге "Лунный гонщик".

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Осьминожка" (1983): Range Rover Classic Convertible Автомобиль Бонда (Роджер Мур) в фильме "Осьминожка", действие которого разворачивается в неназванной латиноамериканской стране, в Восточном Берлине и в Индии, - Range Rover Classic Convertible, который никогда не был доступен для продажи. Производитель изготовил модель специально для этого фильма.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Искры из глаз" (1987): Aston Martin V8 Volante В фильме "Искры из глаз" Бонд (Тимоти Далтон) возвращается к Aston Martin, на сей раз это модель V8 Volante. Ее оснащение впечатляет: покрышки с выдвигающимися из них шипами, лыжи и даже реактивный двигатель. Для передвижения по горам - идеально.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Золотой глаз" (1995): BMW Z3 В этом фильме у Бонда (Пирс Броснан) появляется первый BMW: создатели картины заключили контракт с немецким автопроизводителем. BMW Z3 стал абсолютным хитом. Он выпускался до 2002 года.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Завтра не умрет никогда" (1997): BMW 750 iL В фильме "Завтра не умрет никогда" автомобилем Бонда (Пирс Броснан) снова становится BMW - на этот раз 750 iL, "нашпигованный" всяческими деталями. Тут и бронированные стекла, и ракеты, и пулеметы, а также система дистанционного управления. В этой картине Бонд садится и за руль мотоцикла - естественно, тоже BMW (модель R1200C).

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Умри, но не сейчас" (2002): Aston Martin Vanquish В 2002 году Бонд (Пирс Броснан) опять гоняет на Aston Martin - на сей раз на Vanquish V12. Среди его "наворотов" - ракеты, пулеметы, алюминиевый кузов из углеродного волокна. А еще он может становиться невидимым. Запоминающейся стала сцена погони на замерзшем озере, где за Aston Martin гнался Jaguar XKR с откидным верхом.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Казино "Рояль" (2006): Aston Martin DBS На Aston Martin DBS, за рулем которого Бонд (Дэниел Крейг) разъезжает в фильме "Казино "Рояль", шпион совершает уникальный пируэт. Мчась ночью по дороге, он вдруг замечает лежащую у него на пути возлюбленную, которую перед этим похитили злодеи. В последний момент Бонд резко поворачивает руль, автомобиль заносит, и он переворачивается 8 раз.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" (2012): Land Rover Defender Бонд (Дэниел Крейг) пытается догнать злодея, похитившего особо важную информацию. Сначала он устраивает погоню на Land Rover Defender, злодей же уезжает на Audi A5. Во время съемок было разбито 15 Audi и около десятка Land Rover Defender.

Лучшие автомобили Джеймса Бонда "Не время умирать" (2021): Aston Martin Rapide E Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) - "зеленый"? Да-да, в 25-м фильме бондианы суперагент спасает мир, пересев за руль автомобиля с электрическим приводом - Aston Martin Rapide E. Ее розничная цена - около 297 500 евро. До этого Джеймс Бонд всегда водил машины с двигателем внутреннего сгорания. Но веяния времени не обошли стороной и 007: он становится экологически сознательным. Автор: Наталия Королева

