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В РФ массово производят мобильные убежища от ядерного удара

Сергей Ромашенко
19 ноября 2024 г.

В России производство мобильных убежищ на случай ядерной войны стало серийным. Убежища под названием "Куб-М" производятся в Дзержинске Нижегородской области.

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Бункер в Курской области
Бункер в Курской областиФото: Maxim Shemetov/REUTERS

В России впервые начато серийное производство мобильных убежищ на случай ядерной войны - они обеспечивают защиту от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности, сообщило во вторник, 19 ноября, агентство РИА "Новости" со ссылкой на разработчика - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС).

Убежища "Куб-М" производятся в Дзержинске Нижегородской области. Стандартная комплектация включает два модуля: помещение на 54 человека и технический блок. Вместимость убежища можно увеличить за счет установки дополнительных модулей. В отличие от других защитных сооружений гражданской обороны, "Куб-М" обладает мобильностью. Убежище перевозят с помощью автомобильного или железнодорожного транспорта, возводят на месте и могут подключать к инженерным сетям.

Ранее представители ВНИИ ГОЧС отмечали, что производство, транспортировка и установка мобильных убежищ более чем вдвое дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев.

Проверки и ремонт бомбоубежищ

В начале 2023 года в России начались проверки и ремонт бомбоубежищ, построенных во времена СССР. На территории РФ находится много бункеров, подвалов и других безопасных укрытий, большинство из них были десятилетиями законсервированы. Многие из таких объектов теперь оказались в аварийном состоянии.

В декабре прошлого года Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для переоборудования подвалов и паркингов в бомбоубежища. Согласно стандарту, подобные укрытия можно оборудовать в помещениях, где отметка пола находится ниже уровня земли. К таким местам относятся подвалы жилых домов, подземные склады, автомобильные тоннели, подземные переходы, включая метрополитен, и другие подобные объекты.

Часть из них требуется усилить, в то время как другие уже могут служить в качестве бомбоубежища. Например, подвалы многоквартирных домов из сборного железобетона соответствуют стандартам безопасности и могут использоваться в качестве укрытий от снарядов.

 

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