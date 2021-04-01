В России Лаборатория социальных наук признана "иноагентом"

Министерство юстиции России внесло автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук" в список НКО, выполняющих функции "иноагента". Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства во вторник, 22 июня.

По данным Минюста, организация получала финансирование из британского фонда Oxford Russia Fund. При этом Лаборатория социальных наук сообщила о прекращении своей работы 18 июня, когда еще не было известно о ее включении в список "иноагентов". В реестре Минюста говорится, что целью Лаборатории было "влияние на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".

В числе видов деятельности Лаборатории приводятся распространение, в том числе с помощью информационных технологий, мнений о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике, формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов, а также проведения иных социальных исследований.

Прекращение деятельности Лаборатории

Лаборатория социальных наук сообщила о прекращении деятельности "по независящим от нее причинам" 18 июня. "Изменения в законодательстве ставят Лабораторию в условия, в которых дальнейшая работа без ущерба для содержания программ представляется нам невозможной", - сообщила организация на своей странице в Facebook.

Директор "Лаборатории" Юлия Таранова в интервью газете "Коммерсант" сказала, что узнала о включении в реестр 22 июня, из материалов СМИ, тогда как от Минюста никакой официальной информации не поступало. "15 июня мы подали в Минюст документы о ликвидации организации. Сейчас мы будем продолжать процесс ликвидации, так как основной деятельностью мы заниматься больше не можем из-за поправок к закону об образовании. Проекты в данный момент остановлены", - сообщила Таранова.

С 1 июня в России вступил в силу закон "О просветительской деятельности". Согласно ему, правительство должно установить порядок, условия и формы просветительской деятельности, а также формы ее контроля. Документ был раскритикован общественными деятелями, представителями науки и культуры.

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