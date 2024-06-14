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В России блогеру Синице увеличили срок еще на 2,5 года

Кирилл Шестаков
14 июня 2024 г.

Фигурант "московского дела" Владислав Синица должен был выйти из колонии на свободу 1 июля.

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Судебный процесс над Владиславом Синицей
Судебный процесс над Владиславом Синицей (архив)Фото: DW/E. Baryschewa

Свердловский районный суд Костромы приговорил блогера Владислава Синицу, отбывающего срок по "московскому делу", к 2,5 годам лишения свободы в колонии. Синица должен был выйти на свободу 1 июля, но получил новый срок за "призывы к экстремизму" (ст. 280 УК РФ), обратило внимание издание Sota.

По утверждению следствия, Синица, находясь в заключении, создал новый аккаунт в соцсети Х и "призывал к насилию против российских военнослужащих, российской государственности вообще и Путина в частности", сообщает издание. Ни один из свидетелей обвинения не присутствовал на очной ставке во время прений сторон 3 июня, указывает Sota. Владислав Синица обвинения отвергает. 

Уголовные дела за твит о детях силовиков

Первое уголовное дело против Синицы возбудили в 2019 году. Поводом стал комментарий в микроблоге Twitter, написанный Синицей под впечатлением от жесткого разгона митинга в Москве "За честные выборы". Автор намекал силовикам, что их детей могут похитить и убить. Блогера приговорили к пяти годам колонии.

Спустя три года против Синицы возбудили новое уголовное дело - за твит с аналогичным содержанием, якобы снова опубликованный с телефона, который ему одолжил сокамерник. Позже этот сокамерник стал ключевым свидетелем обвинения и досрочно освободился из колонии, указывает издание "Медиазона". 

"Московское дело"

Участники акций протеста в Москве летом 2019 года требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение признать недействительными подписи в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОН и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело". Владислав Синица - последний фигурант "московского дела", находящийся под стражей

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