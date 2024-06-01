В РФ умер исследователь Арктики и депутат Артур Чилингаров

Российский исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров умер в возрасте 84 лет. Об этом в субботу, 1 июня, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил в Telegram-канале, что Чилингаров умер после "тяжелой и продолжительной болезни". На смерть Чилингарова отреагировал и Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам депутата. "Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга", - цитирует Пескова "Московский комсомолец".

Чилингаров ставил флаг России на дне океана и критиковал "Гринпис"

Артур Чилингаров стал депутатом Госдумы РФ в 1993 году, еще в первом ее созыве, избравшись от Ненецкого автономного округа. До 1996 года был заместителем председателя Госдумы, а также членом комитета Госдумы по обороне. В конце 1999 баллотировался в очередной созыв ГД от блока "Отечество - вся Россия", который впоследствии вместе с другими политическими объединениями образовал партию "Единая Россия". В ее составе Чилингаров избирался в Госдуму в дальнейшем.

До начала политической карьеры Чилингаров стал известен как исследователь Сибири, Арктики и Антарктики, он не раз принимал участие в экспедициях на Северный и Южный полюса. В 2000-х Чилингаров поддержал освоение Россией арктического шельфа. Среди прочего, он опускался в батискафе на дно Северного ледовитого океана, где водрузил флаг России, а также летал на Северный полюс в обществе Николая Патрушева, возглавлявшего на тот момент ФСБ РФ.

В 2013 году Чилингаров раскритиковал активистов "Гринпис", которые попытались подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф" в Печорском море, чтобы вывесить на сооружении баннер против нефтедобычи в Арктике. Судно Arctic Sunrise с активистами затем начали преследовать российские пограничники, захватив его в международных водах и отбуксировав в порт Мурманска. Депутат назвал действия активистов "экстремистскими", хотя Международный суд ООН впоследствии признал, что у России не было легальных причин для задержания судна.