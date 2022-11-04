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Фото: Alexey Malgavko/REUTERS
КонфликтыРоссия

В РФ разрешили призыв с неснятой судимостью за тяжкие деяния

Александра Иванова
1 ч. назад

Президент РФ Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный закон о мобилизации.

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В России был отменен запрет на призыв к воинской службе во время мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью по статьям о тяжких преступлениях. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Закон о внесении этих изменений, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, был опубликован в пятницу, 4 ноября, на официальном портале правовой информации.

В новой редакции закона о мобилизации призыву на воинскую службу не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о совершении террористического акта, организации незаконного вооруженного формирования, угоне воздушного судна, либо водного или ж/д транспорта, незаконном обращении с ядерными материалами, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, насильственном захвате власти.

В то же время граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований, следует из закона.

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Портал правовой информации
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