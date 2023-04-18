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Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova
ПолитикаРоссия

В РФ признали "нежелательным" норвежский экологический фонд

Виталий Кропман
40 мин. назад

Норвежские экологи из фонд "Беллона", по утверждению Генпрокуратуры, с начала войны против Украины "активно участвуют в антироссийской информационной кампании и дискредитации" российской армии.

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Генпрокуратура РФ признала норвежский экологический фонд "Беллона" "нежелательным" в России. Как указано в Telegram-канале надзорного ведомства во вторник, 18 апреля, "деятельность организации направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В сообщении говорится, что "Беллона" финансирует работу НКО-"иноагентов", предпринимает "попытки влияния на российское законодательство с целью его изменения", а также формирует общественное мнение о "несостоятельности российской природоохранной политики" и "некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей". Последнее предпринимается якобы для "прекращения взаимодействия с ними на международном уровне".

Кроме того, утверждают в прокуратуре, с начала войны в Украине фонд "активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации".

"Беллона" - международная экологическая организация с центральным офисом в Осло. Ее создатели - норвежские экологи Фредерик Хауге и Руне Хааланд. "Беллона" проработала в России более 30 лет, занимаясь, в частности, приведением ядерно и радиационно опасных объектов в безопасное состояние. С началом войны в Украине организация прекратила свою работу в России.

Смотрите также:

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