Семь человек погибли от пожара в доме престарелых в Тюменской области

В поселке Боровский Тюменской области произошел пожар в частном пансионате для пожилых людей, в результате погибли четверо мужчин и трое женщин. "Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата", - сообщается в субботу, 9 января, на сайте Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи и криминалисты изымают в пансионате документацию для проверки.

Пожар произошел ночью. Все семеро погибших - "лежачие пенсионеры". Хозяйка заведения, которое, возможно, работало нелегально, смогла покинуть горящий дом и не пострадала.

Пожары в частных домах престарелых

Ранее, 15 декабря 2020 года, в результате пожара в частном доме престарелых "Ахай" в Республике Башкортостан погибли 11 человек. Троим его постояльцам помогла спастись сотрудница заведения, погибшие не могли покинуть кровати самостоятельно.

Горит дом престарелых в Башкирии

В ноябре Санкт-Петербурге также горел частный дом престарелых, погибли три человека, еще троих госпитализировали.

Кроме того, в Ленинградской области сгорел частный хоспис, расположенный в деревянном здании, официально считавшемся нежилым, в этом случае жертв не было.

В августе в результате пожара в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске погибли три человека.

В мае в подмосковном Красногорске сгорел работавший в жилом доме частный пансионат-хоспис для престарелых, в огне погибли 11 человек, семь пострадали.

В апреле в Москве из-за пожара в частном доме престарелых "Третий возраст" погибли четыре человека, еще 16 пострадали, 28 постояльцев спаслись.

Серая законодательная зона

По данным "Новой газеты", подобные частные заведения по уходу за пожилыми людьми нередко действуют в "серой" законодательной зоне - для их открытия не требуется лицензия. По неофициальным подсчетам благотворительных организаций и независимых экспертов, в России более 30 000 койко-мест созданы в таких "серых" домах престарелых и пансионатах.

Смотрите также: