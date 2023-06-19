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В РФ объявили "нежелательной" правозащитную группу "Агора"

Виталий Кропман
29 мин. назад

Организация "Law Sofia Foundation (международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", по данным Генпрокуратуры РФ, оказывает юридическую помощь "оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией".

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Здание Генпрокуратуры РФ
Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", Международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", сообщила в понедельник, 19 июня, пресс-служба ведомства.

Как указывается в сообщении, деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". По информации ведомства,  Law Sofia Foundation "делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод" россиян, оказывает юридическую помощь "оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией", включая сторонников организаций, признанных экстремистскими.

Почти сотня организаций

Термин "нежелательная организация" появился в российском законодательстве в 2015 году. "Нежелательным организациям" запрещено вести деятельность на территории РФ, за нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания.

Статус нежелательной устанавливается для организаций решением Генпрокуратуры РФ по согласованию с МИД России. При этом, в соответствии с законом, правоохранительное ведомство не обязано публично объяснять конкретные причины включения организации в список нежелательных.

 По состоянию на 19 июня 2023 года в списке "нежелательных организаций", который ведет минюст РФ, без учета Law Sofia Foundation) включал 88 организаций, среди которых Bellingcat и  The Insider, "Гринпис" и Transparency International.

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Сообщение Генпрокуратуры РФ

epp.genproc.gov.ru
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