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Американской компании Meta принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещенные в России
Американской компании Meta принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещенные в РоссииФото: DAVID H. CALZADA/Zoonar/picture alliance
ПолитикаРоссия

Движение "Весна" и компанию Meta признали "террористами"

Сергей Гуща
20 мин. назад

Американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, Росфинмониторинг внес в список экстремистских и террористических организаций. В список "террористов" попало и петербургское движение "Весна".

https://www.dw.com/ru/v-rf-dvizenie-vesna-i-kompaniu-meta-priznali-terroristami/a-63404740

Российские власти внесли американскую компанию Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Соответствующее решение принял Росфинмониторинг, оно было опубликовано на сайте ведомства во вторник, 11 октября. Согласно законодательству, банки в РФ замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Деятельность принадлежащих Meta социальных сетейFacebook и Instagram в России была запрещена решением Тверского суда Москвы 21 марта нынешнего года по обвинению в осуществлении экстремистской деятельности. Решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он, по мнению судей, не осуществляет публичное распространение информации.

Движение "Весна" тоже попало в список террористов

Кроме того, в перечень экстремистских и террористических организаций было внесено молодежное демократическое движение "Весна". Оно было создано в 2013 году в результате слияния петербургского "молодежного Яблока", "Обороны" и "Солидарности". В конце сентября прокуратура Петербурга ранее подала иск в суд с требованием признать "Весну" экстремистским движением и запретить его. Решения суда по этому иску пока нет.

После начала войны РФ против Украины движение призывало россиян выходить на акции протеста. "Весна" также организовала протесты после объявления "частичной" мобилизации в России 21 сентября нынешнего года.

В мае было возбуждено уголовное дело против восьмерых членов "Весны", которых обвинили в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Позже это уголовное дело объединили в общее производство еще с одним делом, возбужденным в марте - о вовлечении лиц в массовые беспорядки. Теперь обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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