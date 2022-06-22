В результате землетрясения в Афганистане погибли более 900 человек

В результате землетрясения на востоке Афганистана погибли не менее 920 человек. Еще 600 человек получили ранения, сообщил в среду, 22 июня, заместитель министра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддин Муслим.

Землетрясение произошло минувшей ночью около 1.30 часов местного времени на границе с Пакистаном. Первоначально сообщалось о 255 жертвах и 500 пострадавших в провинциях Пактика и Хост. О данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 5,9. Эпицентр находился в 44 километрах от города Хост, являющегося административным центром одноименной провинции.

Землетрясения - нередкое явление в Афганистане, в особенности в горном массиве Гиндукуш. Из-за неудовлетворительной конструкции многих афганских домов ущерб от подземных толчков часто бывает катастрофическим. При этом организация быстрой помощи пострадавшим осложняется отсутствием достаточного числа спасательных самолетов и вертолетов. Кроме того, в Афганистане уже почти усложняется гуманитарная ситуация из-за прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан", в стране не хватает в том числе продовольствия и медикаментов.

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