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В результате взрыва в Париже пострадали не менее 37 человек

Сергей Гуща
45 мин. назад

Инцидент произошел в 5-м округе Парижа предположительно из-за взрыва бытового газа в жилом доме. Здание загорелось и позже обрушилось.

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Взрыв и пожар в жилом доме в Париже
Взрыв и пожар в жилом доме в ПарижеФото: Abdulmonam Eassa/AFP/Getty Images

В результате предположительного взрыва бытового газа в жилом доме в центре Парижа получили травмы не менее 37 человек, в том числе четверо - тяжелые. Инцидент произошел в 16.50 (17.50 мск) в среду, 21 июня, в 5-м округе французской столицы, где также находится Пантеон. Очевидцы и жители соседних домов рассказали агентству AFP о "громком взрыве" и "запахе газа".

По данным местных властей, после взрыва в четырехэтажном доме и в соседнем здании начался пожар, позже это привело к их частичному обрушению. Спасатели вечером продолжали поиски двух человек под обломками. Взрывной волной выбило оконные стекла в домах, расположенных в радиусе 400 метров.

В тушении пламени участвовали 270 пожарных, которые предотвратили его распространение на окрестные постройки. Однако взрывом была нарушена статика двух соседних домов, их жители были эвакуированы из-за опасности обрушения.

В 2019 году из-за взрыва бытового газа в 9-м округе Парижа погибли четыре человека, в том числе двое пожарных.

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