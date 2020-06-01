В результате взрыва в шахте в Донецкой области погиб один человек

В результате взрыва в шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области погиб один человек, девять пострадавших шахтеров находятся в тяжелом состоянии с ожогами различной степени тяжести. "На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва", - сообщил субботу, 31 июля, отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Взрыв метана прогремел утром того же дня на глубине 815 метров. Погибшим является сотрудник подрядной организации.

"Покровское" – крупнейший в Украине производитель коксующего угля

Решается вопрос об открытии Покровской окружной прокуратурой уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной степенью опасности. Соответствующая статья предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Шахтоуправление "Покровское" является крупнейшим в Украине производителем коксующего угля. С марта 2021 года оно принадлежит компании Metinvest B.V.

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