В результате взрыва на химпредприятии в Германии погиб один человек

На территории немецкого химического предприятия Currenta в Леверкузене на западе Германии утром во вторник, 27 июля, произошел взрыв. В результате вспыхнул пожар. По данным компании, погиб один человек. В настоящее время пропавшими без вести считаются четыре сотрудника. Ранения получили 16 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв в хранилище центра по уничтожению промышленных отходов, расположенном в районе Леверкузена Бюрриг, произошел около 9.40 часов по местному времени (10.40 мск). Как сообщила компания, взорвался топливный склад
По информации Currenta, пожар уже потушен, расположенные в индустриальном парке предприятия приведены в безопасное состояние. Между тем по-прежнему существует опасность для населения, заявил руководитель индустриального парка Chempark Leverkusen Ларс Фридрих (Lars Friedrich).
Крайняя степень опасности
Потенциально опасная зона после взрыва
После взрыва Федеральное ведомство по защите населения и преодолению последствий катастроф (BBK) объявило предупреждение крайней степени опасности, призвав людей на прилегающих к месту аварии территориях зайти в здания и закрыть все окна и двери.
Масштаб и последствия аварии, а также причины произошедшего взрыва устанавливаются, сообщает полиция федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
Первые пробы воздуха показали отсутствие опасности
На месте аварии работают пожарные, полиция и спецтехника, берущая воздушные пробы, сообщается в микроблоге Twitter индустриального парка Chempark Leverkusen, где расположено пострадавшее предприятие.
Перекрыты несколько близлежайших автобанов в районе Кельна и Леверкузена, в том числе участок автобана A1 и некоторые съезды с него. Проезжающих мимо водителей просят держать окна автомобилей закрытыми.
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