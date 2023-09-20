В результате взрыва газа в Балашихе погибли три человека

На четвертом этаже жилого дома взорвался газ, обрушились три этажа. В ходе спасательной операции произошло повторное обрушение. Под завалами находятся три спасателя и два жильца.

В результате взрыва газа в подмосковной Балашихе погибли три человека, еще один госпитализирован, троим оказана помощь на месте, сообщили в МСЧ России. Взрыв произошел на Октябрьской улице в 8.21 мск на четвертом этаже жилого дома, сообщил в среду, 20 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьев. Взрывом повреждено не менее десяти квартир, обрушились три этажа. ТАСС со ссылкой на кореспондента пишет, что число жертв возросло до четырех, официального подтверждения этой информации пока нет.

Повторное обрушение

Через несколько часов после взрыва газа произошло повторное обрушение, под завалами находятся трое спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Кроме того, под под завалами разрушенного подъезда остаются двое жильцов. "Под завалами слышны голоса женщины и ребенка - к ним сейчас пробираются спасатели. Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах", - написал Воробьев в Telegram. Одна из жительниц спасена с помощью автолестницы с шестого этажа, сообщили в МЧС.

"На месте взрыва в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф", - указал губернатор. В МЧС отметили, что в поисково-спасатлеьной операции задействовано более 160 человек. Из пострадавшего дома эвакуированы 170 человек. Жителей размещают в ДК "Балашиха", где их обеспечивают питанием и водой, а также оказывают психологическую помощь.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации ТАСС, дом был построен в 1979 году, он не был признан аварийным, а следующий капитальный ремонт планировалось провести в 2025 году. Со ссылкой на одного из жильца агентство передает, что месяц назад газовая служба проводила проверку оборудования.

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