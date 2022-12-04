При обрушении части дома в Нижневартовске погибли 6 человек

Причиной обрушения двух этажей называют взрыв газа, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В результате частичного обрушения пятиэтажного дома в Нижневартовске погибли шесть человек, сообщили в МЧС в воскресенье, 4 декабря.

В жилом доме обрушились перекрытия второго и третьего этажей. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа. При этом глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко утверждает, что дом не был газифицирован.

В экстренных службах сообщили агентству ТАСС, что причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. "По предварительным данным в квартире на втором этаже проводились работы по натяжению потолков. Сдетонировал газовый баллон", - уточнил собеседник агентства "Интерфакс" в экстренных службах.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК), сообщили в управлении Следственного комитета по Югре. Максимальное наказание по этой статье - четыре года лишения свободы.

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