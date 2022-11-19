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Фото: ITAR-TASS/imago
ОбществоРоссия

Девять человек погибли из-за взрыва газа на Сахалине

Анна Мельникова
43 мин. назад

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома взорвался газовый баллон. В результате обрушился подъезд, где проживали 33 человека.

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Девять человек погибли и еще девять пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на острове Сахалин. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили губернатор региона Валерий Лимаренко и государственное агентство ТАСС

Газ взорвался около 13 часов по местному времени в угловом подъезде пятиэтажки на Библиотечной улице. В этом подъезде числятся 33 человека, 23 из них живы. К вечеру Лимаренко отчитался, что из девяти погибших четверо - дети. Разбор завалов продолжается. Для людей, оставшихся без жилья, организовали пункт временного размещения. Губернатор пообещал всем пострадавшим материальную помощь. 

Одну женщину после экстренной операции на самолете санавиации транспортировали в областной центр - Южно-Сахалинск. На спасательных работах также получил травму пожарный, но от госпитализации отказался. 

В доме 1980-го года постройки насчитывалось 80 квартир, он не был газифицирован. Последний раз капитальный ремонт здания проводили в 2016 году. Предварительной причиной взрыва экстренные службы считают 20-литровый газовый баллон, подключенный к кухонной плите в одной из квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности. На место взрыва выехали следователи и группа экспертов, а также областной прокурор. Ведомство намерено проверить, как в регионе соблюдаются нормы эксплуатации газового оборудования. 

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