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В результате взрыва газа в Балашихе погибли семь человек

Ольга Лебедева
21 сентября 2023 г.

На четвертом этаже жилого дома в подмосковной Балашихе взорвался газ, обрушились три этажа. В ходе спасательной операции произошло повторное обрушение.

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Жилой дом в Балашихе после взрыва газа
Фото: Maxim Grigoryev/TASS/dpa/picture alliance

Спасатели МЧС РФ завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Балашихе, всего семь человек погибли и 20 пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг, 21 сентября. "Поисковые работы и разбор завалов завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли, восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались", - говорится в сообщении министрества.

Накануне в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе на Октябрьской произошло обрушение 3-4-5-го этажей. Взрывом повреждено не менее десяти квартиробрушились. Через несколько часов произошло повторное обрушение, под завалами оказались трое спасателей, сообщил ТАСС. Кроме того, под под завалами разрушенного подъезда оставалось несколько жильцов.

На месте взрыва в Балашихе работали 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф. В МЧС отметили, что в поисково-спасатлеьной операции было задействовано более 160 человек. Из пострадавшего дома эвакуировали 170 человек. Жителей разместили в ДК "Балашиха",  где их обеспечивают питанием и водой, а также оказывают психологическую помощь.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации ТАСС, дом был построен в 1979 году, он не был признан аварийным, а следующий капитальный ремонт планировалось провести в 2025 году. Со ссылкой на одного из жильца агентство передает, что месяц назад газовая служба проводила проверку оборудования.

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