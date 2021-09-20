В результате стрельбы в Гейдельбергском университете ранены несколько человек

Неизвестный устроил стрельбу в аудитории Гейдельбергского университета на юго-западе Германии. В результате ранены несколько человек, сообщила полиция в Гейдельберге в понедельник, 24 января. Инцидент произошел в лекционном зале медицинского факультета.

По данным правоохранительных органов, преступник действовал в одиночку, он мертв. "Мы полагаем, что сообщников не было", - заявил представитель полиции. В целях предосторожности район университета оцеплен, проводятся поисково-следственные мероприятия. О личности злоумышленника не сообщается.

По информации агентства dpa, ссылающегося на источники в органах безопасности, нападавший застрелился. Как отмечает далее агентство, преступник являлся студентом и, по первым данным, не руководствовался политическими или религиозными мотивами. При себе он имел несколько единиц длинноствольного огнестрельного оружия, указали собеседники dpa. Агентство также указывает, что ранены четыре человека, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

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