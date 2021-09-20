В результате стрельбы в Гейдельбергском университете погибла студентка

В результате стрельбы в здании Гейдельбергского университета на юго-западе Германии погибла 23-летняя студентка, ранения получили еще трое учащихся, сообщила полиция в Мангейме вечером в понедельник, 24 января.

Предполагаемым нападавшим был 18-летний студент того же университета, который спустя короткое время после инцидента был найден мертвым на улице неподалеку от места происшествия. Полиция полагает, что он покончил жизнь самоубийством. О его мотивах правоохранительным органам пока ничего не известно.

Предполагаемый преступник перед нападением написал сообщение в мессенджере

По словам начальника полиции Зигфрида Кольмара (Siegfried Kollmar), предполагаемый нападавший - проживавший в Мангейме гражданин Германии - несколько дней назад приобрел за границей двуствольное ружье и многозарядное оружие, разрешения на право ношения оружия у него не было. Во время нападения у него был при себе рюкзак с примерно 100 патронами. Перед нападением он отправил в WhatsApp сообщение одному человеку, в котором написал, что теперь "люди будут наказаны" и что он хотел бы, чтобы его прах был развеян в море.

Ранее данные о гибели одного человека во время нападения в Гейдельберге подтвердила председатель постоянной конференции министров образования и культуры федеральных земель Карин Прин (Carin Prien). Она заявила, что "потрясена, как мирное место совместной учебы стало местом вооруженного нападения" и выразила соболезнования родным жертвы, студентам и преподавателям.

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