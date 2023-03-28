В результате ножевой атаки в Лиссабоне погибли два человека

Неизвестный напал с ножом на посетителей центра исмаилитов в Лиссабоне. Два человека погибли, еще несколько ранены. Злоумышленник задержан.

Два человека погибли в результате нападения на центр мусульман-исмаилитов в Лиссабоне, еще несколько человек получили ранения, сообщила во вторник, 28 марта, португальская полиция, не предоставив более подробной информации.

CNN Portugal передает, что предполагаемый нападавший, гражданин Афганистана, вооруженный большим ножом, задержан.

По словам премьер-министра Португалии Антониу Кошты, все указывает на то, что это был "изолированный акт", добавив, что делать какие-либо выводы по поводу этого преступления преждевременно.

Исмаилиты - течение в шиитской ветви ислама, сторонники которого подвергаются нападениям экстремистских групп, например, в Пакистане.

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