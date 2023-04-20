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Одежда на ступеньках школы после массовой давки
Одежда на ступеньках школы в Сане после массовой давкиФото: ANSAR ALLAH HOUTHI MEDIA OFFICE/AP/picture alliance
ПолитикаЙемен

В результате массовой паники в Йемене погибли десятки людей

Ольга Лебедева
30 мин. назад

Массовая давка возникла в одной из школ столицы Йемена Саны, где раздавали милостыню за несколько дней до окончания Рамадана. По данным хуситов, число погибших составило около 90 человек.

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В результате массовой давки, возникшей в ходе благотворительной акции в столице Йемена Сане, погибли десятки человек. Число жертв составило не менее 85, еще не менее 322 человека пострадали, сообщил утром в четверг, 20 апреля, представитель повстанцев-хуситов. По его словам, среди погибших есть женщины и дети. По данным телеканала Sky News Arabia, погибших более 90 человек.

Давка возникла в одной из школ, где проходила акция по оказанию помощи населению за несколько дней до окончания Рамадана. После того как несколько торговцев начали раздавать деньги находившимся в толпе людям - в пересчете по 9 долларов на человека, возникла сутолока, пишет AFP. Раненых и погибших доставили в ближайшие больницы. Представители хуситов сообщили о задержании трех человек в связи с трагедией.

В Йемене последние 9 лет продолжается гражданская война. Противостояние началось в 2014 году, когда хуситы взяли под контроль столицу Сану. Они сместили президента Абда Раббо Мансура Хади, вынудив его покинуть страну. В марте 2015 года международная коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала кампанию по восстановлению власти правительства Хади. Население Йемена страдает от крайней нищеты, две трети жителей зависят от гуманитарной помощи.

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Глава МИД Йемена о войне в стране, роли саудитов и хуситах

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