В Йемене не удалось продлить режим прекращения огня

Переговоры о продлении режима прекращения огня в Йемене провалились. Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг выразил вечером в воскресенье, 2 октября, разочарование, отметив, что продолжит усилия по скорейшему достижению соглашения. "Длительное и продолжительное прекращение огня принесло бы населению важнейшие выгоды", - подчеркнул он.

Грундберг выступил со своим заявлением через несколько часов после истечения срока прекращения огня. Перемирие между правительством Йемена и повстанцами-хуситами, заключенное под эгидой ООН, вступило в силу в начале апреля сперва на два месяца, а затем в июне и августе оно продлевалось.

На этот раз Грундберг пытался продлить режим прекращения огня на полгода и увязать его с дополнительными условиями. Среди прочего, речь идет об открытии важных дорог в Таизе на юго-западе страны, средствах для достижения военной деэскалации и освобождении пленных. Кроме того, была также надежда превратить временное прекращение огня в постоянное перемирие.

Тяжелейший гуманитарный кризис в мире

Противостояние в Йемене началось в 2014 году, когда хуситы взяли под контроль столицу Сану. Они сместили президента Абда Раббо Мансура Хади, вынудив его покинуть страну. В марте 2015 года международная коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ начала кампанию по восстановлению власти правительства Хади.

Во время вооруженных действий за восемь лет погибло свыше 150 000 человек, в том числе более 14 500 мирных жителей. ООН назвала этот конфликт самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире. В марте ООН заявила, что для смягчения последствий гуманитарной катастрофы в Йемене необходимо собрать 4,27 млрд долларов (3,9 млрд евро).

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