В Вашингтоне в результате атаки на Капитолий погиб полицейский

Неизвестный за рулем автомобиля протаранил пропускной пункт у здания Конгресса США, а затем напал с ножом на сотрудников полиции. В результате один сотрудник правопорядка погиб. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщается в Twitter полиции Вашингтона.
Нападавший успел ранить еще одного полицейского, после чего по нему открыли огонь. От полученных пулевых ранений мужчина скончался. Пока установить личность и мотивы нападавшего не удалось. "По-видимому, речь не идет о теракте, но, конечно, мы продолжаем расследование", - добавил исполняющий обязанности главы полиции Вашингтона Роберт Конти.
Штурм Капитолия 6 января
Это уже не первый случай гибели полицейского у стен Капитолия за последние месяцы. 6 января в результате нападения сторонников Дональда Трампа на здание конгресса погибли пять человек, включая служащего полиции. Тогда конгрессменов, собравшихся, чтобы подтвердить избрание Джо Байдена новым президентом США, удалось эвакуировать в безопасное место всего за несколько минут до того, как толпа нападавших ворвалась в залы заседаний.
По факту штурма Капитолия ФБР открыло 160 дел. Обвинения выдвинуты по меньшей мере против 150 человек. Демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к бунту, что стало причиной объявления Палатой представителей импичмента президенту. Однако Сенат оправдал Трампа.
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Автор: Павел Мыльников