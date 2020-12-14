Google подтвердил сбой своих сервисов по всему миру

Портал YouTube, электронная почта Gmail, облако Google Drive и другие продукты концерна Alphabet, которому принадлежит бренд Google, оказались в понедельник, 14 декабря, временно недоступны для пользователей по всему миру, в том числе в Германии. При этом юзеры не могли зайти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы показывали им уведомление об ошибке 500.

Около 13.00 (мск) представители Google в России сообщили, что им известно о проблеме и они "разбираются в ситуации". Примерно через 40 минут после первых сообщений о сбое Google отчитался о восстановлении доступа к электронной почте для большинства пользователей. Вскоре после этого возобновил работу портал YouTube.

Сколько именно пользователей по всему миру пострадали от глобального сбоя в работе сервисов Google, на момент публикации этого материала DW было неизвестно.

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