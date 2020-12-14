Google подтвердил сбой своих сервисов по всему миру

Портал YouTube, электронная почта Gmail, облако Google Drive и другие продукты концерна Alphabet, которому принадлежит бренд Google, оказались в понедельник, 14 декабря, временно недоступны для пользователей по всему миру, в том числе в Германии. При этом юзеры не могли зайти в свой аккаунт. В большинстве случаев сервисы показывали им уведомление об ошибке 500.
Около 13.00 (мск) представители Google в России сообщили, что им известно о проблеме и они "разбираются в ситуации". Примерно через 40 минут после первых сообщений о сбое Google отчитался о восстановлении доступа к электронной почте для большинства пользователей. Вскоре после этого возобновил работу портал YouTube.
Сколько именно пользователей по всему миру пострадали от глобального сбоя в работе сервисов Google, на момент публикации этого материала DW было неизвестно.
Смотрите также:
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
Apple: государство в государстве
По итогам 2015 года, американская Apple осталась самой дорогостоящей компанией мира. Ее рыночная капитализация составила около 549 млрд евро. Для сравнения: это больше, чем совокупный валовой внутренний продукт Швеции за предыдущий год. Основой экономического успеха Apple стала линейка продуктов во главе с легендарным смартфоном iPhone.
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
Alphabet - он же Google
На 2-е место поднялась компания Alphabet, "материнская" холдинговая компания концерна Google, занимавшего в прошлогоднем рейтинге 5-ю строчку. Поисковая машина Google, видеохостинг YouTube, операционная система Android и другие продукты империи Google/ Alphabet позволили ей к концу 2015 года достигнуть рыночной капитализации в 474 млрд евро.
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
Гиганты эпохи интернета
С небольшим отрывом от Alphabet следует концерн Microsoft, за год опустившийся в рейтинге на одну строчку. В 2015 году мировой лидер в производстве программного обеспечения для персональных компьютеров выпустил на рынок новую версию своего главного продукта - операционную систему Windows 10. Таким образом тройку мировых гигантов теперь составляют исключительно IT-компании новой эпохи.
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
США: не только IT-компании
Но и за пределами IT-индустрии американские компании уверенно держат пальму мирового первенства. В первой десятке нынешнего рейтинга Handelsblatt - и представители более традиционных отраслей: нефтяная компания Exxon Mobil (5-е место), многоотраслевая корпорация General Electric (8-е), фармацевтическая компания Johnson & Johnson (9-е), финансовый институт Wells Fargo (10-е).
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
"Прыжок года"
У основателя и исполнительного директора компании Amazon Джеффа Безоса есть в этом году все основания для ликования. Компания Amazon - ведущий продавец товаров и услуг массового спроса в интернете и один из первых в мире интернет-ритейлеров - взлетела в этом году с 42-го на 6-е место рейтинга Handelsblatt.
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
Facebook продолжает расти
В первую десятку рейтинга Handelsblatt попала и компания Facebook. Число участников этой социальной сети в 2015 году достигло 1,4 млрд человек. В империю Facebook входят также приложение для обмена фотографиями и видео Instagram и мессенджер WhatsApp. Рыночная капитализация Facebook составила 270 млрд евро, чего оказалось достаточно для 7-го места в рейтинге.
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
Bayer - самая дорогая компания Германии
Первую из немецких компаний, вошедших в 2015 году в рейтинг Handelsblatt, можно найти на 66-м месте. Это химическая и фармацевтическая компания Bayer с рыночной капитализацией 96 млрд евро. Всего в рейтинг этого года попали только шесть компаний из Германии.
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
"Провал года"
Из немецких компаний в рейтинг также попали производитель программного обеспечения для предприятий SAP (73-е место), автомобилестроитель Daimler (81-е), концерны Siemens (88-е) и Deutsche Telekom (92-е), а также страховщик Allianz (95-е) . Напротив, концерн Volkswagen в этом году вылетел из первой сотни рейтинга, что стало последствием скандала с манипуляцией выхлопами дизельных двигателей.
-
Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году
Компании из США уверенно доминируют
Самой дорогостоящей не американской компанией является китайская Industial and Commercial Bank of China (ICBC), занимающая в рейтинге 11-ю строчку. Всего среди первой сотни компаний списка Handelsblatt больше половины (а точнее - 54) - из США. 26 компаний из стран Европы и 17 - азиатских компаний. Африканский континент не представлен в рейтинге вообще.
Автор: Николас Мартин, Павел Лось