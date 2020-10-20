Правительство США подало в суд на Google

Министерство юстиции США во вторник, 20 октября, подало иск против компании Google, обвинив ее в нечестной конкуренции на рынке. В иске утверждается, что Google намеренно подавляет конкурентов, чтобы укрепить лидирующую позицию на рынке поисковых машин и публикуемой в поисковиках рекламы.

К иску уже присоединились одиннадцать штатов: Арканзас, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Южная Каролина и Техас. Кроме прочего, в документе указывается, что компания Google завладела около 80 процентов поискового рынка, вступая в "эксклюзивные соглашения" с производителями гаджетов и разработчиками браузеров и совершая другие незаконные действия.

По словам заместителя генерального прокурора США Джеффри Роузена, если правительство не сможет воспользоваться антимонопольным правом, то США могут "упустить следующую волну инноваций". В таком случае может получиться так, что "американцы уже не увидят следующего Google", предупредил он.

Реакция Google на иск Минюста США

В свою очередь, представители Google назвали поданный к компании иск "недоработанным и сомнительным" и заявили, что это "никак не поможет пользователям". "Он может привести к росту цен на телефоны, затруднить для людей получение желаемой услуги и искусственно продвинуть поисковые услуги более низкого качества", - говорится в блоге компании Google.

"Наши соглашения с Apple и другими производителями гаджетов и носителями не отличаются от тех, которые многие другие компании заключают для реализации своего программного обеспечения. Другие поисковики, включая Bing от Microsoft, конкурируют с нами за подписание этих соглашений. Кроме того, наши соглашения уже не раз выдерживали проверку антимонопольных органов", - заявил директор по правовым вопросам компании Google Кент Уокер.

По данным агентства dpa, поисковик Google доминирует в области поиска в интернете как в США, так и в Европе с долей рынка от 80 до 90 процентов. В ЕС антимонопольные органы уже на протяжении лет занимаются компанией Google. Так, в июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала концерн на 4,3 млрд евро за то, что он требовал от производителей смартфонов, желающих использовать операционную систему Android, устанавливать на телефонах определенные приложения типа поисковика Google и браузера Chrome.

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