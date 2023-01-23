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Фото: Reuters
ОбществоРоссия

В Приморье - без электричества свыше 110 тыс. жителей

Екатерина Венкина
14 мин. назад

Уссурийская городская прокуратура проводит проверку по факту отключения электроснабжения у более чем 110 тыс. жителей второго по величине города Приморского края.

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Уссурийская городская прокуратура проводит проверку в связи с отключением электроснабжения у более чем 110 тыс. жителей. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в прокуратуре Приморского края.

По ее данным, электричество не получают с 07.00 по местному времени (00.00 мск) в 380 многоквартирных домах, более 3 тыс. частных домовладений и на 120 объектах социальной инфраструктуры в Уссурийске.

Надзорное ведомство установит причины аварии, оценит качество обслуживания сети и соблюдение прав на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Прокуратура также проконтролирует восстановление электроснабжения.

Температура воздуха - минус 19,2 градуса по Цельсию

По данным автоматической метеостанции, на 15.10 по местному времени (08.10 мск) 23 января температура воздуха составляла минус 19,2 градуса по Цельсию.

Уссурийск - второй по величине городе Приморского края. На 2022 год численность населения составляла примерно 180,4 тыс.

В ноябре 2020 года энергетики в Приморском крае около недели устраняли последствия крупной аварии в сетях после прохождения циклона. Прокуратура Приморья тогда сообщила о нехватке ресурсов, выделенных на ликвидацию последствий шторма. Приморский край получил на эти цели из федерального бюджета около 700 млн рублей.

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