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Александр ГабышевФото: Kyodo/imago images
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Суд отменил продление лечения шамана Габышева в Уссурийске

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Дело о продлении лечения Александра Габышева в Уссурийске передано на рассмотрение в суд первой инстанции. Защита считает маловероятным освобождение шамана.

https://www.dw.com/ru/sud-otmenil-resenie-o-prodlenii-lecenia-samana-gabyseva-v-ussurijske/a-63056500

Приморский краевой суд отменил постановление о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в Уссурийске. Как сообщил в четверг, 8 сентября, адвокат Габышева Алексей Прянишников, "суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице спецтипа". Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, добавил юрист.

Вариант с освобождением защита считает маловероятным

По словам Прянишникова, вариантов исхода дела может быть несколько. Во-первых, возможно принятие постановления о продлении лечения в спецбольнице Уссурийска. Во-вторых, Габышева могут перевести в учреждение общего типа в Якутске. Вариант с освобождением шамана адвокат считает маловероятным.

С позицией стороны защиты о противоречиях в заключениях врачебных комиссий согласилась представитель органа опеки и попечительства, которая высказалась за проведение независимой экспертизы, отметил Алексей Прянишников. Новое рассмотрение дела Уссурийским райсудом потребует, в зависимости от результатов, 2-3 поездки на Дальний Восток, добавил он.

Врачебная комиссия одобрила перевод Габышева в стационар общего типа

Уссурийский районный суд Приморского края увеличил срок принудительного лечения якутского шамана Александра Габышева 1 августа. Решение принял судья Дмитрий Бабушкин, он продлил пребывание Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.

В середине июля врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы сочла целесообразным перевод Габышева в стационар общего типа и обратилась в суд с соответствующим представлением. Однако 27 июля "комиссия той же больницы, но уже в ином составе, внезапно пришла к выводу об ухудшении состояния Александра и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа", сообщил адвокат Алексей Прянишников. При этом о новом заключении ни юристы, ни сам Габышев не знали, отметил Прянишников.

Преследование якутского шамана

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре того же года его задержали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили. Шамана поместили в психоневрологический диспансер, но позже выпустили.

В декабре 2019 года Габышев вновь отправился в Москву, но его задержали и обвинили в неповиновении полиции. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

В начале 2021 года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", но был задержан. Экспертиза признала его невменяемым. Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование требований учреждение указало, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". В конце июля 2021 года суд вновь направил Габышева на принудительное лечение "в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением". Юрист Алексей Прянишников связал спешку со скорым окончанием шестимесячного срока содержания Габышева в психиатрическом стационаре.

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