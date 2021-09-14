 Россиянин арестован в Праге по делу о захвате Крыма | Новости из Германии о Европе | DW | 14.09.2021

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Европа

Россиянин арестован в Праге по делу о захвате Крыма

Городской суд чешской столицы выдал ордер на арест россиянина Александра Франчетти, экстрадиции которого добивается Украина. Франчетти имеет вид на жительство в Чехии.

Россиянин Александр Франчетти и конвоиры в городском суде Праги

Городской суд Праги во вторник, 14 сентября, арестовал россиянина Александра Франчетти, который постоянно проживает в Чехии и двумя днями ранее был задержан по запросу Украины. Франчетти, подозреваемый в причастности к захвату Крыма, заявил суду, что отвергает выдвинутые в его адрес обвинения, и назвал их "шагом к фашизму". На том же заседании он подал апелляцию на решение городского суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Александра Франчетти защищал адвокат Ян Шварц, предоставленный ему чешскими властями. По окончании заседания россиянин был помещен в тюрьму Панкрац. Его жалобу рассмотрит высшая судебная инстанция Чехии через 14 дней.

Задержание Франчетти в аэропорту Праги

Александр Франчетти был задержан в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела 12 сентября на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным "Радио Прага" (РП), Франчетти "оказывал активное пособничество в захвате украинского Крыма российскими войсками", создав 25 февраля 2014 года "на территории полуострова специализированную разведгруппу "Северный ветер". Это "подразделение насчитывало 11 человек" и поддерживало "тесные связи с морскими пехотинцами Черноморского флота РФ".

По информации чешского издания iROZHLAS, Александр Франчетти работал в Праге с конца 1990-х годов. Он получал доход как фитнес-тренер, а также вел бизнес в чешской столице. По словам источника iROZHLAS в силовых структурах, Франчетти постоянно проживал в Чехии с 2000 года. Россиянину было предоставлено право на ПМЖ, уточнило "Радио Прага".

Александр Франчетти фигурирует в базе данных сайта "Миротворец".  Портал был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, который в то время был внештатным советником министра внутренних дел Украины. В списках, публикуемых на сайте, содержатся фамилии нескольких тысяч человек, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля". Генпрокуратура Украины подтвердила, что будет добиваться выдачи Франчетти. В Украине ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы за членство в военизированной организации, пишет чешское издание Novinky.cz.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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