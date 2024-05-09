  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

Евгений Жуков
9 мая 2024 г.

"Мы должны делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, в которой хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину", - призвал Владимир Зеленский по случаю Дня Европы.

https://p.dw.com/p/4ffit
Флаги Украины и ЕС перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе
Фото: Lukasz Kobus/European Commission

В поздравлении сограждан по случаю Дня Европы, отмечаемом в Украине, как и в странах Евросоюза, в четверг, 9 мая, украинский президент Владимир Зеленский назвал задачей европейцев "делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину".

"Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу - судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир", - говорится в обращении Зеленского, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.

Украинский лидер назвал нынешнюю Европу "добровольным объединением наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единением ценностей", подчеркнув, что именно в этом заключается "настоящая европейская сила".

В странах Европейского Союза праздник единства - День Европы - отмечается 9 мая в связи с тем, что в этот день в 1950 году французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с речью, в которой предложил Франции и Германии - двум странам с многовековой историей войн - объединить производство угля и стали. Декларацию Шумана принято считать первым шагом в создании Европейского Союза.

В 2023 году президентским указом Украина присоединилась к празднованию Дня Европы 9 мая, при этом эта дата стала рабочим днем. День Победы был перенесен с 9 на 8 мая, этот праздник стал называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, он был объявлен официальным выходным.

Начиная с 2003 года День Европы ежегодно отмечали в Украине в третью субботу мая.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Берлине отметили День освобождения от национал-социализма

Как в Берлине отметили День освобождения от национал-социализма

8 мая в Германии называют Днем освобождения от национал-социализма и Днем окончания Второй мировой войны в Европе, В этом году мероприятия тоже проходят. Впрочем как и год назад, введен запрет на символы России: георгиевские ленточки, российские флаги и маршевые песни. Запрещены также символы, прославляющие войну России против Украины, в частности, буква Z. Подробности - в репортаже DW из Берлина.
Политика8 мая 2024 г.04:05 мин.
external

Россия и 9 мая: как Путин украл победу ӏ Ток-шоу "В самую точку"

Россия и 9 мая: как Путин украл победу ӏ Ток-шоу "В самую точку"

Кремль все активнее стал использовать 9 мая в пропагандистских целях. Теперь российские власти сравнивают Мариуполь с блокадным Ленинградом. А события в мае 2014 года в Одессе называют "Хатынью". Как Кремль использует 9 мая для продвижения пропагандистских нарративов на фоне войны в Украине? И как меняется отношение к Дню Победы в Украине, странах Балтии, Германии и в самой России?
Политика5 мая 2023 г.44:01 мин.
Возложение цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в Киеве

Как в Киеве впервые отмечали День памяти и победы

Как в Киеве впервые отмечали День памяти и победы

Украина впервые отмечает День памяти и победы над нацизмом 8 мая, окончательно оставив советскую традицию празднований 9 мая в прошлом. Что думают ветераны и киевляне – в репортаже DW.
Общество8 мая 2024 г.