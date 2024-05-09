Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

"Мы должны делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, в которой хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину", - призвал Владимир Зеленский по случаю Дня Европы.

В поздравлении сограждан по случаю Дня Европы, отмечаемом в Украине, как и в странах Евросоюза, в четверг, 9 мая, украинский президент Владимир Зеленский назвал задачей европейцев "делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу - мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину".

"Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу - судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир", - говорится в обращении Зеленского, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.

Украинский лидер назвал нынешнюю Европу "добровольным объединением наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единением ценностей", подчеркнув, что именно в этом заключается "настоящая европейская сила".

В странах Европейского Союза праздник единства - День Европы - отмечается 9 мая в связи с тем, что в этот день в 1950 году французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с речью, в которой предложил Франции и Германии - двум странам с многовековой историей войн - объединить производство угля и стали. Декларацию Шумана принято считать первым шагом в создании Европейского Союза.

В 2023 году президентским указом Украина присоединилась к празднованию Дня Европы 9 мая, при этом эта дата стала рабочим днем. День Победы был перенесен с 9 на 8 мая, этот праздник стал называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, он был объявлен официальным выходным.

Начиная с 2003 года День Европы ежегодно отмечали в Украине в третью субботу мая.